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Perubahan terjadi di Foggia, yang memutuskan mengganti pelatih: klub berpisah dengan Gaetano Auteri, setelah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontrak atas persetujuan bersama. Auteri harus menanggung akibat dari awal musim Foggia yang mengecewakan di Serie C. Tim yang semula berharap berada di papan atas itu kini menempati posisi kedua dari bawah dengan 15 poin setelah 15 pertandingan liga. Foggia telah menelan delapan kekalahan sejauh ini, termasuk tiga kekalahan beruntun terakhir dari Barletta, Bari, dan Scafatese.

DIREKTUR OLAHRAGA JUGA TERANCAM : Foggia mencatat empat kemenangan dan tiga hasil imbang. Posisi direktur olahraga Alex Casella juga tengah dievaluasi. Jumat mendatang, Foggia akan menghadapi Casertana di “Zaccheria” pukul 20.30.

SIAPA PENGGANTI AUTERI: Dua kandidat bersaing untuk mengisi kursi pelatih: Foggia sedang menjalin kontak dengan Troise dan Prosperi untuk menentukan siapa yang akan ditunjuk sebagai pelatih. Kontak dengan kandidat pertama tengah berlangsung, tetapi ia meminta kontrak dua tahun. Pilihan lain adalah Roberto Breda dan Fabrizio Castori, yang menginginkan kursi pelatih di Serie B.