Florentino Perez kehilangan kesabaran di derby Madrid, apa yang terjadi?

Real Madrid melalui hari yang berat pada Minggu kemarin, ketika tim Los Blancos kalah dari Atletico Madrid (1-2) dan kini tertinggal enam poin dari Barcelona dalam klasemen.

Real Madrid melayangkan protes keras terhadap keputusan wasit, dan Florentino Perez, presiden klub, pun tak luput dari kritik.

Jurnalis Juanma Castano mengungkapkan bahwa presiden Real Madrid itu marah besar ketika mengetahui bahwa pesaingnya di pemilihan presiden sebelumnya, Enrique Riquelme, diundang untuk menghadiri derbi Madrid.

Ia mengatakan melalui radio Cadena Cope: "Terjadi keributan di tribun. Sebelum pertandingan, ada jamuan makan siang di antara para direktur klub karena Florentino Perez memiliki hubungan yang sangat baik dengan Enrique Cerezo, presiden Atletico Madrid".

Ia melanjutkan: "Kemudian seseorang berkata kepada Florentino: Kami baru mengetahui bahwa Enrique Riquelme diundang ke tribun kepresidenan. Bukan tribun VIP, melainkan tribun kepresidenan".

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Ia menambahkan: "Florentino sangat marah dan mengatakan bahwa ia akan pergi. Orang-orang yang hadir menenangkannya, dan Florentino tetap tinggal untuk menonton pertandingan, tetapi ia sangat marah".

Ia menutup: "Perilaku Florentino ini justru meningkatkan peluang Riquelme. Setiap hari, ia menambah peluangnya untuk menjadi presiden Real Madrid di masa depan".