Pelatih Barcelona, Hansi Flick, menepis kemungkinan Marc Bernal menjadi opsi untuk mengisi posisi bek tengah kiri bersama Barca.

Saat ditanya soal sulitnya bermain usai jeda yang panjang dan jadwal padat yang akan datang, Flick menyatakan dalam konferensi pers jelang laga melawan Getafe: "Jeda-jeda ini adalah bagian dari pekerjaan kami, saya tidak menyukainya tetapi saya tidak bisa mengubahnya, dan kami harus fokus pada laga berikutnya karena menanti kami 5 pertandingan yang sangat penting dan kami harus bersiap dan kami akan melakukannya."

Mengenai kemungkinan melakukan rotasi dengan mempertimbangkan periode mendatang, Flick berkata: "Kami selalu melakukan hal yang sama, pembicaraannya selalu bahwa laga berikutnya adalah yang terpenting dan tidak ada yang berubah, lawan berikutnya adalah Getafe dan mereka akan menjadi lawan yang tangguh, kami tahu bagaimana mereka bermain dan biasanya bermain melawan mereka itu sulit."

Terkait waktu kembalinya Frenkie de Jong, Flick menjawab: "Dia mungkin akan hadir melawan Betis, kondisinya baik dan tidak ada rasa sakit, tetapi dia butuh waktu dan kami akan memberikannya."

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 12.30 GET

Mengenai apakah Joan Garcia siap bermain, pelatih Barca menyatakan: "Livakovic selalu menjadi opsi, begitu pula Szczesny, tetapi melihat apa yang ditampilkannya hari ini, Joan dalam kondisi yang sangat baik dan saya rasa dia akan mampu bermain sebagai starter."

Soal kemungkinan de Jong tampil sebagai bek tengah, Flick menegaskan: "Tentu saja dia bisa bermain, kami memiliki beberapa opsi dan Frenkie adalah salah satu opsi untuk bermain di posisi bek tengah."

Saat ditanya apakah Marc Bernal menjadi opsi lain sebagai bek tengah kiri, Flick menjelaskan: "Dia terkadang bermain di sesi latihan, tetapi kami tidak melihatnya di posisi itu, karena bagi pemain muda dengan bakat seperti itu lebih baik bermain di posisinya dan berkembang serta mendapatkan lebih banyak kepercayaan diri, dia menampilkan level yang sangat baik dalam laga-laga terakhir dan saya tidak melihatnya sebagai opsi untuk bermain sebagai bek tengah."









Mengenai kepuasannya atas persaingan di posisi bek kiri, pelatih Barca berkata: "Untuk setiap posisi kami punya dua pemain, dan semua orang harus bermain dengan level tertinggi mereka, kalau tidak kami bisa menggantinya dan semua orang mengetahui hal itu, saya melihat ini di sesi latihan, semua orang tahu bahwa mereka harus menampilkan 100% dan intensitas yang saya lihat sangat saya sukai, dan bagi klub serta semua orang sangat baik memiliki pemain seperti Espart dari La Masia untuk empat tahun ke depan."

Soal periode luar biasa yang dialami Lamine Yamal, Flick menutup pernyataannya dengan berkata: "Levelnya luar biasa, begitu pula bersama Spanyol, dan saya menyaksikannya di London saat saya berada di tribune, dan kita harus memikirkan para pemain dari sudut pandang yang berbeda, karena Cubarsi dan Yamal masih muda dan pulih lebih cepat, dan jika dia bermain 60 atau 70 menit itu hal yang baik, meski dia ingin bermain penuh karena dia suka bermain, dan dia akan menjadi pemain terbaik di dunia jika belum menjadi demikian, karena dia berada di puncak dan sangat dekat, dan jika dia terus seperti ini dan berusaha berkembang dengan mentalitas seperti itu maka saya senang dengannya."