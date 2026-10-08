Tahap kembalinya para pemain internasional ke Barcelona rampung pada hari Kamis ini, sehingga pelatih Hansi Flick kini praktis memiliki hampir seluruh pemainnya di bawah komandonya.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", Barcelona telah menuntaskan satu sesi latihan pada hari Kamis ini yang menandai kembalinya para pemain internasional terakhir, yang bergabung dalam latihan di kompleks olahraga Ciutat Esportiva Joan Gamper setelah absen selama beberapa hari.

Para pemain terakhir yang kembali adalah Pau Cubarsi, Rodri, Pedri, Fermin Lopez, Dani Olmo, dan Lamine Yamal, lalu menyusul Anthony Gordon dan Dominik Livakovic, sehingga melengkapi daftar para pemain internasional yang sebelumnya belum sempat berlatih bersama tim.

Dengan kembalinya seluruh pemain, Flick akan menjalani dua sesi latihan sebagai persiapan menghadapi laga Sabtu kontra Getafe, setelah ia memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai susunan pemainnya.

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Pelatih asal Jerman itu terpaksa bekerja dengan kelompok kecil selama sebagian besar jeda internasional, sementara para pemainnya (total 17 pemain) tampil bersama tim nasional masing-masing.

Raphinha masih di luar skuad

Situasi Raphinha masih menjadi salah satu tanda tanya paling mencolok. Pemain asal Brasil itu kembali lebih awal dari penampilan internasionalnya karena merasakan nyeri di paha kanannya, dan ia tengah menjalani program penyembuhan tertentu. Ia juga berlatih secara individual pada hari Kamis ini.

Flick harus mengevaluasi perkembangannya dan menentukan apakah ia sudah fit untuk bergabung dengan tim serta seberapa besar risiko yang layak diambil setelah ia bekerja di pinggir lapangan.