Hansi Flick, direktur teknik Barcelona, menegaskan bahwa fokus timnya harus tertuju sepenuhnya pada laga menghadapi Sevilla besok, Sabtu, dan menolak untuk terpengaruh dengan kemungkinan meraih kemenangan ketujuh secara beruntun atau dengan derbi Madrid yang dinanti keesokan harinya.

Barcelona akan bertandang ke markas Sevilla pada pekan ketujuh Liga Spanyol, mencari kemenangan baru untuk mempertahankan awal musim yang sempurna, sebelum perhatian tertuju pada hari Minggu ke derbi Atletico Madrid dan Real Madrid dalam pekan yang sama.

Ketika ditanya tentang pengaruh derbi terhadap laga menghadapi Sevilla, Flick berkata dalam konferensi pers hari ini, Jumat: "Bagi saya, hal terpenting adalah kami fokus pada diri kami sendiri. Kami ingin menang, dan itulah pekerjaan yang harus kami lakukan di Sevilla."

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"Barcelona berbeda sekarang"

Flick ditanya tentang seberapa besar pengaruh kekalahan Barcelona dari Sevilla 1-4 di stadion "Ramon Sanchez Pizjuan" pada musim lalu, tetapi ia menekankan bahwa timnya saat ini berada dalam kondisi yang berbeda.

Ia berkata sebagaimana dikutip surat kabar "AS": "Saya harus mengatakan terlebih dahulu bahwa saya rasa kami sekarang berada di level yang berbeda dari yang kami miliki tahun lalu."

Meski demikian, pelatih asal Jerman itu memperingatkan bahaya lawannya, menegaskan bahwa hasil pertandingan tidak akan ditentukan sebelum kick-off, dan menambahkan: "Namun setiap pertandingan dimulai dengan skor 0-0, dan Sevilla, terutama di kandangnya, menampilkan level yang sangat baik."

Flick menjelaskan bahwa Sevilla mengandalkan gaya bertahan yang berbasis pada penjagaan individu dan tekanan langsung, yang menuntut para pemain Barcelona untuk cepat dalam mengalirkan bola dan terus bergerak.

Ia berkata: "Sevilla bertahan satu lawan satu, dan mereka akan mencoba menekan kami dalam situasi-situasi ini. Karena itu, penting bagi kami untuk bermain dengan percaya diri dan mengeluarkan bola ke sisi lapangan."

Ia menambahkan: "Akan penting bagi kami untuk mengendalikan pertandingan dan mengetahui cara melakukannya menghadapi tim yang sangat mengandalkan penjagaan individu. Kami harus menggerakkan bola dengan cepat, terutama di paruh lapangan kami sendiri, dan mencoba memindahkannya dari satu sisi ke sisi lainnya."

Flick menekankan bahwa kecepatan pergerakan bola akan menjadi salah satu kunci Barcelona untuk mengatasi tekanan tuan rumah dan menciptakan ruang, dalam laga yang diperkirakan Sevilla akan menerapkan penjagaan langsung terhadap para pemain tim Katalan itu.

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