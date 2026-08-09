Pelatih kepala Barcelona, Hansi Flick, mengatakan bahwa mengambil keputusan mengenai masa depan dua pemainnya, Marc Casado dan Ronny Bardji, tidaklah mudah baginya. Ia menyebut bahwa dirinya telah membahas situasi kedua pemain itu dengan manajemen klub lebih dari sekali sebelum mengambil keputusan terkait masa depan mereka.

Pelatih asal Jerman itu sebelumnya mencoret kedua pemain tersebut dari perjalanan terakhir tim ke Italia, sebagai indikasi kepergian mereka yang sudah dekat dari Barca. Sementara itu, nama Casado dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Liga Arab Saudi, di mana baik Al Ahli maupun Al Hilal berupaya mendatangkannya menurut laporan media.

Flick menyatakan dalam konferensi pers usai keikutsertaan Barcelona, Sabtu malam kemarin, dalam turnamen segitiga persahabatan yang digelar dengan partisipasi klub Italia Udinese dan klub Inggris Nottingham Forest: "Soal Marc Casado, hal ini tidak mudah bagi saya. Dengan Ronny juga, hal ini tidak mudah bagi saya. Namun kami harus mengambil keputusan, klub dan saya."

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Ia menambahkan: "Saya berbicara dengan kedua pemain itu di akhir musim lalu, dan tentu saja kami juga berbicara selama musim ini. Kami membahas situasi mereka berdua selama perjalanan ke Inggris, dan kami menyinggung perubahan-perubahan yang akan terjadi."

Pelatih asal Jerman itu melanjutkan: "Begitulah keadaannya berjalan. Saya memberikan nasihat kepada mereka berdua, dan mereka mengetahui apa yang kami pikirkan tentang situasi ini. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan saya seorang, tetapi juga dengan klub."

Flick menyambung: "Wajar jika ada perubahan penting di tim setelah musim berakhir. Kalian bisa melihatnya juga hari ini, kami memiliki banyak pemain muda, terutama yang datang dari La Masia. Oleh karena itu, penting juga bagi kami untuk memberi mereka ruang untuk bermain. Maka kami mengambil keputusan ini."









