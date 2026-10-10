Pelatih Barcelona Hansi Flick dikabarkan akan melakukan sejumlah perubahan besar pada susunan pemain timnya saat menghadapi Getafe, yang dijadwalkan berlangsung hari ini, Sabtu, di Stadion Spotify Camp Nou, dengan prediksi munculnya susunan pemain yang belum pernah terjadi sebelumnya, dipimpin oleh kiper Joan Garcia dan penyerang asal Brasil Gabriel Jesus.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", kembalinya kompetisi setelah jeda internasional yang berlangsung hampir 3 pekan, ditambah dengan mendekatnya jadwal padat yang dipenuhi laga-laga sulit, akan memaksa pelatih asal Jerman itu untuk melakukan perubahan pada susunan pemainnya dan memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain yang tidak tampil secara reguler, terutama menjelang laga melawan Paris Saint-Germain dan Real Madrid.

Flick bersiap untuk mengandalkan dua elemen baru secara pasti saat melawan tim asuhan pelatih Jose Bordalas, yang pertama adalah kembalinya Joan Garcia ke bawah mistar gawang, setelah ia mengalami cedera di lutut kanan pada tanggal 16 September lalu, saat menghadapi Racing, dan yang kedua adalah tampilnya Gabriel Jesus asal Brasil sebagai pemain inti untuk pertama kalinya, di posisi penyerang tengah, menggeser Raphinha yang belum pulih sepenuhnya dari edema otot yang dialaminya sepekan lalu saat bergabung bersama timnas Brasil.









Sejumlah pemain lain, seperti Gavi dan Alejandro Balde, diperkirakan akan mendapatkan kesempatan tampil dalam susunan pemain inti.

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Khusus untuk bek kiri tersebut, ini akan menjadi penampilannya yang pertama sebagai pemain inti sepanjang musim ini.

Di sisi lain, Pedri dan Rodri mungkin akan mendapatkan sedikit istirahat, sementara prediksi mengarah pada tampilnya Fermin Lopez di lini tengah, setelah ia tidak memainkan seluruh laga timnas.

Di sektor pertahanan, Eric Garcia diperkirakan akan mengisi posisi bek kanan, setelah pulih dari kelelahan otot, sementara Pau Cubarsi dan Gerard Martin akan memimpin poros pertahanan.

Di lini depan, tampaknya sulit bagi Flick untuk mencoret Lamine Yamal dari perhitungannya, terutama di tengah level luar biasa yang ia tampilkan saat ini, setelah ia terus mencetak gol dan menyumbangkan umpan-umpan kunci dengan rata-rata yang mencolok.

Identitas pemain yang akan mengisi sayap kiri tetap menjadi tanda tanya paling menonjol dalam susunan pemain Barcelona, dengan persaingan yang sebagian besar terpusat antara Anthony Gordon dan Karim Adeyemi, yang menjadi kandidat utama untuk mengisi posisi tersebut.

Berikut prediksi susunan pemain Barca secara lengkap:

Penjaga gawang: Joan Garcia.

Pertahanan: Balde - Gerard Martin - Pau Cubarsi - Eric Garcia.

Lini tengah: Gavi - Fermin Lopez - Pedri.

Lini depan: Adeyemi - Gabriel Jesus - Lamine Yamal.