Hansi Flick, pelatih Barcelona, berbicara mengenai sejumlah topik menjelang laga melawan Sevilla yang dijadwalkan berlangsung besok Sabtu dalam ajang Liga Spanyol, dengan yang paling utama adalah peran baru yang dijalankan Raphinha di posisi penyerang murni, selain pujiannya kepada Karim Adeyemi dan kecepatannya beradaptasi dengan tim.

Barcelona menjalani laga tandang melawan Sevilla dalam posisi memuncaki klasemen dengan koleksi 18 poin setelah 6 laga dengan catatan sempurna.

Raphinha Memimpin Pressing Barcelona

Mengenai pandangannya terhadap Raphinha sebagai penyerang nomor "9", Flick berkata: "Ketika Anda melihat dua musim terakhir, Anda akan menemukan bahwa kami selalu memulai proses pressing dari penyerang nomor 9. Dan Raphinha memiliki kelaparan itu, keinginan itu, serta mentalitas yang kami butuhkan untuk memulai pressing dengan cara yang kami inginkan."

Ia menambahkan dalam konferensi pers hari Jumat ini, sebagaimana disoroti surat kabar "AS": "Ia tidak hanya menampilkan level istimewa dalam menyerang, tetapi juga tampil luar biasa dari sisi bertahan. Raphinha adalah orang yang memulai proses pressing, dan sebagai kapten tim, ia berada di depan semua orang, sementara yang lain mengikutinya."

Flick memilih menempatkan Raphinha di posisi ujung tombak sejak awal musim ini, setelah kepergian Robert Lewandowski dan Ferran Torres, tertundanya bergabungnya Gabriel Jesus, dan setelah gagalnya perekrutan Julian Alvarez, yang menjadi target utama untuk memperkuat lini depan musim panas lalu.

Namun Raphinha bersinar dengan kuat di posisi ini, dan hingga kini telah mencetak 9 gol dalam 6 pertandingan, sehingga memuncaki daftar pencetak gol terbanyak.

Baca juga:

Raphinha Mendukung Yamal dalam Perburuan Ballon d'Or: Sengaja Membalas Mbappe?

"Saya Bertaruh 100% pada Bintang Barcelona"

Pelatih Barcelona itu menyinggung pendatang baru Karim Adeyemi, memuji kecepatan luar biasa yang dimiliki pemain Jerman tersebut, tetapi ia menahan diri untuk menyebutnya sebagai pemain tercepat yang pernah ia latih.

Flick berkata: "Ia sangat cepat, tetapi saya tidak tahu apakah ia yang tercepat di antara semua pemain yang pernah saya latih. Alphonso Davies memiliki kecepatan yang serupa."

Ia menambahkan tentang kepribadian Adeyemi di dalam ruang ganti: "Ia anak muda yang baik dan pribadi yang hebat, serta sangat dihormati di dalam ruang ganti. Semua orang sangat menyukainya, dan levelnya dalam pertandingan membuat segalanya lebih mudah."

Flick menjelaskan bahwa kepindahan Adeyemi ke Barcelona datang pada waktu yang tepat bagi si pemain, katanya: "Saya rasa ia tidak sedang menjalani periode terbaiknya di Jerman, dan karena itu lebih baik baginya untuk mengubah suasana dan pindah ke negara lain."

Pelatih Barcelona itu menutup pernyataannya dengan berkata: "Saya sangat senang karena ia memilih kami. Saya akan memberinya kepercayaan, dan saya bertaruh 100% pada Karim. Kita akan melihat lebih banyak pertandingan seperti yang ia tampilkan pada hari Rabu."

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum Kooora