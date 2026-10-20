João Cancelo kembali menghadapi Paris Saint-Germain dengan membawa kenangan menyakitkan dari bentrokan terakhir antara kedua tim di Liga Champions, setelah ia menjadi salah satu tokoh dalam adegan yang turut menyingkirkan Barcelona pada 2024. Kini ia memiliki kesempatan baru untuk menebus kesalahan, dengan bantuan arahan dari Hansi Flick yang menyiapkan peran penting baginya dalam laga yang dinantikan.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" menyoroti keinginan bek asal Portugal itu untuk menebus kesalahan-kesalahannya di masa lalu menghadapi tim Paris, setelah ia tampil dalam dua gambar yang berkesan dari malam keruntuhan Barcelona, ketika mereka kalah pada leg kedua dengan skor 1-4 di Stadion Lluís Companys, meski menang pada leg pertama di Paris dengan skor 3-2.

Cancelo mencari penebusan menghadapi Paris

Laga leg kedua pada 2024 menghadirkan momen-momen sulit bagi Cancelo, setelah jalannya pertandingan berubah usai kartu merah untuk Ronald Araujo sebelum setengah jam permainan berjalan.

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Barcelona sebelumnya telah unggul melalui Raphinha, setelah serangan apik yang dimulai oleh Lamine Yamal, tetapi Paris Saint-Germain memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan membalikkan keadaan.

Salah satu momen menyakitkan bagi Cancelo terjadi ketika Bradley Barcola melepaskan diri dari sisi kiri dan mengirim umpan silang yang melintas di depan gawang, sebelum Ousmane Dembélé mengungguli bek Portugal itu dengan bergerak di belakang punggungnya, dan mencetak gol penyama kedudukan untuk tim Prancis.

Penderitaan Cancelo tidak berhenti sampai di situ, karena ia melakukan kesalahan di dalam kotak penalti sebelum satu jam permainan berjalan, setelah melakukan tekel terlambat terhadap Dembélé, yang kehilangan kendali atas bola, hingga wasit menunjuk titik penalti yang diselesaikan Kylian Mbappé menjadi gol ketiga untuk Paris Saint-Germain.

Usai pertandingan itu, Cancelo mengungkap bahwa ia menerima ancaman melalui media sosial, menyusul kritik yang dilayangkan kepadanya akibat penampilannya pada malam tersingkirnya Barcelona dari turnamen.

Flick memberi Cancelo kesempatan baru

Meski ada kenangan tersebut, Cancelo tetap menjadi kandidat yang sangat kuat untuk hadir dalam susunan pemain inti Barcelona dalam laga melawan Paris Saint-Germain, menurut laporan "Mundo Deportivo", di tengah kekurangan yang dialami tim Katalan di lini belakang akibat absennya Eric García dan Jules Koundé.

Flick, dalam konferensi pers menjelang pertandingan, mengakui bahwa Barcelona tidak datang ke laga ini dalam kondisi terbaiknya, tetapi ia menegaskan pentingnya menerima situasi tersebut dan menyikapinya, sembari menunjukkan optimismenya atas kemampuan tim untuk bersaing.

Tampaknya Cancelo memiliki keunggulan untuk memulai di posisi bek kiri, sementara pelatih asal Jerman itu akan menentukan posisi akhirnya di samping pemain muda Spanyol Xavi Espart, yang dianggap sebagai alternatif yang mungkin untuk mengisi sisi kanan.

Mengapa Flick lebih memilih Cancelo di sisi kiri?

Surat kabar itu menjelaskan bahwa Cancelo jarang bermain di posisi bek kanan sejak Flick menangani Barcelona, karena pelatih asal Jerman itu menilai karakteristik pemain Portugal itu lebih cocok dengan sisi kiri.

Flick mengandalkan bek kiri untuk menjalankan beragam peran menyerang, termasuk bergerak ke area dalam dan maju ke posisi dekat sayap, dengan koordinasi bersama para penyerang, sementara bek kanan cenderung mempertahankan posisinya dan turut membangun permainan dengan cara yang lebih konservatif.

Menurut laporan tersebut, karakteristik Espart, yang memiliki latar belakang sebagai gelandang, mungkin membuatnya lebih sesuai untuk menjalankan peran ini di sisi kanan, sehingga memberi Cancelo kesempatan untuk fokus pada tugas-tugas menyerang yang ia kuasai.

Keputusan pertahanan lain yang menyibukkan Flick

Pemikiran Flick tidak terbatas pada pembagian peran di antara kedua bek, karena ia juga harus menentukan identitas pemain yang akan mendampingi Pau Cubarsí di jantung pertahanan.

Gerard Martín menjalani evaluasi menjelang pertandingan, setelah ia menuntaskan sesi latihan terakhir, di tengah perbaikan kondisinya dan adanya optimisme terkait kemungkinan ia tampil.

Pada saat yang sama, Flick tetap memasukkan Álex Campos ke dalam pilihan yang tersedia, dengan adanya Rodri dan Frenkie de Jong sebagai dua alternatif yang mungkin, sambil menunggu keputusan akhir mengenai susunan pemain.

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