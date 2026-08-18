Flick: Rodri Terbaik di Posisinya, Ini Keunggulan Utamanya

Hans Flick, pelatih Barcelona, tidak menyembunyikan antusiasmenya atas bergabungnya bintang Spanyol Rodri ke skuad klub Catalan itu, dengan menilai bahwa pemain baru tersebut mampu menghadirkan lompatan kualitas di lini tengah dan mengangkat level seluruh rekan setimnya sepanjang musim mendatang.

Rodri kini telah menjadi pemain Barcelona, setelah klub mengumumkan perekrutan pemain internasional Spanyol itu, yang bahkan sudah mulai tampil melalui situs resmi klub dengan nomor punggung 16.

Flick menilai bahwa Rodri memiliki semua kualitas yang menjadikannya pemain istimewa di posisi gelandang bertahan.

Pelatih asal Jerman itu berkata, sebagaimana disorot surat kabar Catalan "Sport": "Saya rasa dia mungkin pemain nomor 6 terbaik. Dia mampu mengendalikan jalannya permainan, dan juga memberikan bantuan besar di sisi pertahanan."

Flick: Rodri akan mengangkat level tim

Flick tidak hanya berfokus pada kemampuan Rodri dalam membangun serangan dan mengatur tempo pertandingan, tetapi juga menyoroti salah satu kekuatan terbesar pemain Spanyol itu, yakni keunggulannya dalam duel dan perebutan bola udara.

Pelatih Barcelona itu berkata: "Duel udara sangat penting bagi kami."

Flick menilai bahwa dampak Rodri tidak akan terbatas pada posisinya di lini tengah, tetapi akan meluas ke seluruh tim, seraya menambahkan: "Tentu saja, kedatangannya akan mengangkat level setiap pemain."

Pelatih asal Jerman itu mengandalkan pengalaman besar Rodri dalam membantu sejumlah pemain muda di ruang ganti Barcelona, terutama dengan hadirnya nama-nama seperti Pedri, Gavi, Fermin Lopez, dan Marc Bernal.

Baca juga:

Rodri menampar Real Madrid dalam konferensi pengenalannya: Barcelona adalah pilihan pertama saya

Transaksi yang datang di waktu yang sensitif

Kedatangan Rodri ke Barcelona terjadi pada periode yang sangat penting bagi tim, terutama setelah cedera yang dialami pemain Belanda Frenkie de Jong, yang akan membuatnya absen dari lapangan selama beberapa bulan.

Cedera de Jong menjadi salah satu alasan yang mendorong Flick untuk mencari gelandang yang mampu mengisi posisi jangkar dengan baik, sebelum akhirnya ia menemukan pada diri Rodri spesifikasi yang ia cari, berkat pengalaman, kepribadian kepemimpinan, serta kemampuannya mengendalikan ritme permainan dan keluar dari tekanan dengan bola.

Rodri tiba di Barcelona pada usia 30 tahun, dengan membawa rekam jejak penuh prestasi, di antaranya Piala Dunia, Liga Champions Eropa, dan sejumlah gelar besar lainnya, di samping keberhasilannya meraih penghargaan Ballon d'Or dua kali sesuai data yang tersedia.

Flick berharap pemain Spanyol itu berubah menjadi salah satu pilar utama proyeknya di Barcelona, dan memberikan lini tengah lebih banyak keseimbangan, pengalaman, serta kekuatan.