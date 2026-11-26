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Pelatih Barcelona asal Jerman, Hansi Flick, terus menambah pencapaiannya dan mengukuhkan posisinya di antara jajaran pelatih elite dunia sepak bola.

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Pelatih asal Jerman itu, yang kembali mengawali musim dengan baik pada musim ketiganya bersama Barcelona, berhasil membawa timnya melewati hadangan Sabah asal Azerbaijan dalam laga yang rumit, mengingat pertandingan tersebut merupakan perjalanan terjauh tim Catalan untuk menjalani laga tandang di Liga Champions.

Surat kabar "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa berkat kemenangan besar di Baku, Flick mencapai 150 gol di Liga Champions, raihan yang dicapainya dalam 49 pertandingan.

Catatan ini membuat Flick, yang mencapai jumlah gol tersebut dengan jumlah pertandingan paling sedikit, mengungguli salah satu pelatih terbaik dalam sejarah sepak bola, Pep Guardiola, yang membutuhkan 65 pertandingan untuk meraih pencapaian yang sama.

Menurut akun "Opta", Flick dan Guardiola mencatatkan angka tersebut melalui pertandingan yang mereka jalani bersama Bayern Munchen dan Barcelona.

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Flick menangani Bayern dalam 18 pertandingan Liga Champions, dengan para pemainnya mencetak 57 gol.

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Adapun bersama Barcelona, ia sejauh ini telah menjalani 31 pertandingan, dengan tim mencetak 93 gol setelah empat gol yang dilesakkan ke gawang Sabah.

Sebaliknya, Pep Guardiola menjalani 49 pertandingan Liga Champions sebagai pelatih Barcelona, dengan tim mencetak 116 gol. Ia membutuhkan 16 pertandingan tambahan bersama Bayern Munchen, saat para pemainnya mencetak 35 gol.

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Pep Guardiola menggenapkan 150 golnya saat menghadapi Roma pada 5 November 2014.