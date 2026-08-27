Direktur teknik Barcelona, Hansi Flick, enggan memberikan komentar tentang undian yang diperoleh timnya di Liga Champions Eropa, seusai kemenangan atas Athletic Bilbao (2-0), pada Kamis malam ini di Stadion Spotify Camp Nou, dalam laga La Liga.

Terkait perjumpaan dengan Paris Saint-Germain, Manchester City, dan Aston Villa, Flick berkata dalam pernyataan pers dari mixed zone: "Kami akan punya waktu untuk membicarakan Liga Champions, tapi ini terlihat sebagai grup (pertandingan) yang luar biasa untuk menyaksikan sepak bola berkualitas."

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Pelatih asal Jerman itu menambahkan: "Sejujurnya, ketika Anda menyebutkan nama-nama ini kepada saya, ya saya mengenal Paris Saint-Germain, dan saya juga mengenal Manchester City dan Aston Villa, tapi saya belum punya gambaran lengkap saat ini, karena fokus saya tertuju pada pertandingan hari ini."

Ia melanjutkan: "Saya pikir kami punya cukup waktu selama hari-hari mendatang untuk membicarakannya, karena yang terpenting bagi saya adalah mengetahui siapa yang akan kami hadapi lebih dulu. Kemudian kami mengambil langkah demi langkah."

Yamal dan Raphinha

Mengenai Lamine Yamal yang bermain penuh melawan Bilbao, Flick berkata: "Saya pikir bagus bagi Lamine untuk bermain 90 menit, karena dalam kondisi seperti ini kami juga terus meningkatkan aspek fisik. Itulah gagasan hari ini."

Ia menambahkan: "Dan tentu saja, Anda bisa melihat di akhir bahwa semua pemain sangat kelelahan, tapi itu wajar. Inilah sepak bola, dan kami memberikan segala yang kami miliki."

Terkait Raphinha yang mencetak 3 gol hanya dalam dua pertandingan sebagai ujung tombak, dan apakah dia adalah "nomor 9" terbaik yang bisa dimiliki Barca musim ini, Flick menjawab: "Kami tidak tahu itu. Bagi saya, yang penting adalah ketika kami memiliki rencana permainan seperti ini, dan kami mengandalkan Raphinha sebagai nomor 9 atau pemain lain di posisi ini, kami mengikuti rencana kami."

Ia melanjutkan: "Dia benar-benar tampil bagus; dia luar biasa, dinamis, dan sangat berguna bagi kami. Intensitasnya, lariannya, dan nilainya dalam gol tersebut (gol pertama melawan Bilbao) dianggap ideal bagi kami."

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