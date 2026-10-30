Pelatih kepala Barcelona asal Jerman, Hansi Flick, membukukan debut luar biasa di platform "Instagram", setelah menembus angka satu juta pengikut dalam waktu kurang dari 24 jam sejak meluncurkan akun resminya, menyusul pesan yang ia sampaikan kepada para suporter klub Catalan itu, yang menuai respons luas.

Surat kabar Spanyol "Sport" menyebutkan bahwa Barcelona dan Flick mengumumkan, Kamis malam, melalui unggahan bersama, pembukaan akun pribadi pelatih Jerman itu di platform tersebut, dengan tujuan berbagi momen kehidupan sehari-harinya kepada para suporter klub, serta cerita di balik layar pekerjaan kepelatihannya, dan konten lain yang berkaitan dengan pengalamannya bersama tim.

Flick menulis dalam pesannya: "Halo para suporter Barcelona! Saya sangat senang bisa hadir di Instagram dan berbagi beberapa momen kehidupan sehari-hari saya, serta kehidupan saya bersama Barcelona dan bersama kalian", sebelum mengejutkan para suporter dengan ungkapan dalam bahasa Catalan, yang berbunyi: "Terima kasih banyak atas dukungan kalian. Hidup Barcelona!".

Langkah ini menuai respons besar dari para suporter klub Catalan tersebut, yang bergegas mengikuti akun sang pelatih, hingga mencapai lebih dari satu juta pengikut dalam waktu beberapa jam saja, sebuah pencapaian yang mencerminkan besarnya popularitas yang dimilikinya di dalam klub dan di antara para pendukungnya.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 ALA

Meski para pemain Barcelona memiliki jumlah pengikut yang sangat besar di media sosial, Flick mencapai rekor ini dengan kecepatan yang mencolok, kendati akunnya masih baru, dan tidak ada satu pun pemain tim saat ini yang mendahuluinya meraih pencapaian serupa dalam kondisi yang sama.

Pelatih Jerman itu mungkin akan mendapatkan tambahan jumlah pengikut jika para pemain Barcelona turut mempromosikan akunnya melalui unggahan atau story mereka, terutama Lamine Yamal, yang merupakan pemain dengan pengikut terbanyak di antara anggota tim, dengan sekitar 60 juta pengikut.

Hingga saat ini aktivitas Flick terbatas pada satu unggahan dan dua story melalui akun barunya; salah satunya ia khususkan untuk menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban kecelakaan kereta di Toledo, sementara melalui yang lainnya ia mengumumkan debutnya di media sosial.