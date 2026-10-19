Pelatih Barcelona, Hansi Flick, menegaskan bahwa laga melawan Paris Saint-Germain, Selasa besok, di Liga Champions Eropa, merupakan kesempatan bagi timnya untuk membuktikan kemampuannya.

Flick berkata, dalam konferensi pers jelang pertandingan: "Saya rasa laga besok merupakan ujian yang bagus bagi kami. Saya ingin tim kami bermain dengan percaya diri, sebagaimana layaknya tim yang memenangi 11 pertandingan terakhir. Kami akan menghadapi tim terbaik di dunia selama dua tahun terakhir, dan ini adalah kesempatan bagi kami."

Mengenai Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, Flick berkata: "Timnya menyuguhkan sepak bola yang luar biasa, dan ia adalah salah satu pelatih terbaik di dunia. Saya sangat menyukai intensitas dalam penampilan timnya, pressing yang diterapkan timnya, cara para pemainnya bertukar posisi, serta fleksibilitas dalam sistemnya. Mereka menakjubkan di level ini, ini adalah sebuah karya yang hebat."

Mengenai kondisi Gerard Martin dan opsi yang tersedia di lini pertahanan, ia menjelaskan: "Frenkie de Jong bisa bermain, dan Alex Campos juga ada bersama kami. Saya yakin semuanya akan berjalan dengan baik. Mungkin kami tidak berada di momen terbaik, tetapi kami harus menerimanya. Kami berharap Jules Koundé siap pada akhir pekan ini."

Flick memastikan status Raphinha untuk tampil dalam pertandingan, seraya berkata: "Ia akan menjadi bagian dari susunan pemain utama besok."

Mengenai kekalahan dari Paris Saint-Germain di Stadion Montjuïc pada musim lalu, pelatih Barcelona itu berkata: "Itu adalah pertandingan yang sulit. Tahun ini, kami bermain sejak awal dengan gaya yang kami inginkan. Kami adalah tim yang percaya diri dan pandai menguasai bola. Kita lihat apa yang akan terjadi besok, kami siap. Para pemain kami merasa senang menghadapi Paris Saint-Germain besok, karena itu adalah tim yang hebat. Ini akan menjadi kesempatan besar untuk membuktikan seberapa kuat kami."

Mengenai pertandingan yang lebih penting antara laga melawan Paris Saint-Germain dan El Clasico, Flick menjawab: "Pertandingan berikutnya selalu yang terpenting, dan karena itu laga besok adalah yang terpenting."

Flick menolak berkomentar tentang kontroversi yang muncul seputar Arda Güler selama pertandingan Real Madrid melawan Sevilla, seraya berkata: "Pertanyaan ini tidak ditujukan kepada saya."

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Mengenai perbedaan antara Paris Saint-Germain dan Barcelona saat ini, ia menjelaskan: "Ini soal kematangan. Mereka telah berkembang dan matang sebagai sebuah tim selama tahun-tahun terakhir, dan apa yang mereka raih sungguh menakjubkan. Dalam pertandingan terakhir mereka, mereka mampu membalikkan keadaan dalam hitungan menit. Inilah kualitas yang mereka miliki, dan mereka juga memiliki pemain-pemain hebat di bangku cadangan."

Mengenai dirinya yang mendekati pencapaian kemenangan ke-100 bersama Barcelona, Flick berkata: "Saat kami memulai di sini, kami memang sudah mengatakan bahwa kami siap. Ini adalah perjalanan yang panjang. Saya menghargai rasa hormat dan kasih sayang yang saya terima dari para suporter Barcelona, ini sungguh menakjubkan. Ketika kamu menang, semua orang bahagia, dan saya rasa tim ini memberikan karya yang hebat. Saya sangat bangga kepadanya."

Ia menambahkan: "Para pemain kembali dari Piala Dunia yang panjang, dan sebagian orang mengira mereka mungkin tidak berada dalam kesiapan penuh 100%, tetapi ternyata mereka memang demikian. Sungguh menakjubkan melihat mereka dalam latihan, begitu pula suasana yang ada di dalam ruang ganti."

Mengenai Barcelona yang hanya kebobolan satu gol tanpa gawangnya bergetar dalam pertandingan-pertandingannya, Flick berkata: "Bermain dengan lini pertahanan tinggi selalu mengandung risiko, tetapi ketika kami kehilangan bola, kami bergerak cepat, bertarung, dan menekan lawan. Kami telah mencetak banyak gol."

Mengenai pertarungan penguasaan bola, pelatih Barcelona itu menutup: "Lini tengah akan menjadi penting. Kedua tim memiliki pemain-pemain yang sangat istimewa di posisi ini. Jika kami menguasai bola, mereka tidak akan mampu mencetak gol ke gawang kami. Yang terpenting adalah tidak melakukan kesalahan, karena Paris Saint-Germain menonjol dengan akurasi yang tinggi. Kami harus menjaga fokus kami hingga tingkat maksimal."



