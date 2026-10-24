Absennya pemain asal Prancis, Jules Koundé, dari laga antara Barcelona dan Real Madrid yang dijadwalkan berlangsung besok, Minggu, dalam El Clasico, telah dipastikan setelah ia gagal pulih dari cedera pergelangan kaki yang dialaminya pekan lalu. Hal ini memaksa pelatih asal Jerman, Hansi Flick, untuk kembali mengandalkan lini pertahanan yang bermain saat menghadapi Paris Saint-Germain di Liga Champions Eropa, dengan sejumlah perubahan yang diperkirakan terjadi di lini tengah dan lini serang.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Koundé tidak dapat mengikuti latihan bersama tim Barcelona hari ini, Sabtu, meski telah berupaya keras untuk pulih dan tampil dalam laga tersebut. Hal ini ditegaskan Flick dalam konferensi pers menjelang pertandingan.

Absennya bek asal Prancis itu menambah persoalan pertahanan Barcelona, di tengah masih absennya Eric Garcia dan Andreas Christensen, sehingga mendorong Flick untuk tetap mempertahankan opsi pertahanan yang sama seperti yang diandalkannya saat menghadapi Paris Saint-Germain, dengan kehadiran Alex Campos di antara pemain cadangan.

Lini belakang diperkirakan akan dihuni Pau Cubarsí dan Gerard Martín di jantung pertahanan, bersama Xavi Espart di sisi kanan, dan João Cancelo di sisi kiri, sementara Alejandro Baldé menunggu kesempatannya di bangku cadangan setelah tampil dalam waktu terbatas pada laga melawan Paris.

Di lini tengah, Flick berniat melakukan perubahan terpaksa akibat cedera Dani Olmo pada otot betis belakang kiri, yang akan membuatnya absen dari lapangan selama satu bulan, sehingga Fermín López menggantikan posisinya, bersama Pedri dan Rodri di area tengah, sesuai susunan pemain yang diperkirakan.

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Daftar skuad Barcelona juga menampilkan kehadiran Oriol Jorén, salah satu bakat yang tengah naik daun di akademi klub, sementara Frenkie de Jong mendekati kembalinya ke lapangan setelah pulih dari cedera lutut yang dialaminya saat Piala Dunia. Kehadirannya dalam daftar skuad untuk pertandingan ketiga secara beruntun mungkin akan memberinya kesempatan tampil perdana musim ini.

Secara ofensif, Flick bersiap mengandalkan trio utama dengan kehadiran Raphinha di posisi penyerang, bersama Lamine Yamal di sisi kanan, dan Anthony Gordon di sisi kiri, dengan kemungkinan memasukkan Adeyemi sebagai pengganti sayap asal Inggris itu jika situasi pertandingan menuntutnya.

Hamza Abdelkarim juga diperkirakan akan bergabung ke dalam daftar tim utama, setelah pekan lalu tampil bersama tim cadangan menghadapi Utebo, langkah yang memberikan Flick opsi tambahan menjelang laga yang dinanti melawan Real Madrid.