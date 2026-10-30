Hans Flick, pelatih Barcelona, menolak menganggap dua kekalahan beruntun dari Paris Saint-Germain dan Real Madrid sebagai tanda runtuhnya proyek tim, seraya menegaskan keteguhannya pada gagasan-gagasannya dan keyakinannya pada kemampuan "Blaugrana" untuk kembali ke jalur kemenangan, meski rentetan absennya pemain mempersulit tugasnya menjelang laga melawan Deportivo Alaves.

Meski meraih 11 kemenangan beruntun di antara ajang Liga Spanyol dan Liga Champions Eropa pada awal musim, Barca kalah di dua laga paling penting, yaitu dari sang juara bertahan benua Paris Saint-Germain, kemudian beberapa hari setelahnya di tangan rival tradisional sekaligus pesaing langsung gelar Liga, Real Madrid.

Barcelona bersiap menghadapi Alaves, besok Sabtu, dalam lanjutan kompetisi Liga Spanyol, setelah menelan dua kekalahan penting dalam satu pekan, di saat tim pelatih menghadapi tantangan tambahan akibat absennya sejumlah pemain inti.

Flick mengatakan, dalam konferensi pers khusus menjelang laga, bahwa kekalahan merupakan bagian dari perjalanan panjang, seraya menekankan perlunya menerima hasil tersebut dan belajar darinya, alih-alih menyikapinya sebagai akhir dari segalanya.

Ia menambahkan, seperti dikutip surat kabar Spanyol "AS": "Seperti yang selalu saya katakan, kami berada di hadapan jalan yang sangat panjang, dan tak ada yang tidak bisa diperbaiki. Kami kalah dari Real Madrid, dan tak seorang pun suka kalah, tetapi kami harus menyikapi hal itu. Saya rasa kami bisa saja memenangkan laga itu, dan kami punya peluang, tetapi kami harus menerima kekalahan dan belajar darinya".

Pelatih asal Jerman itu menyinggung sulitnya menyikapi daftar absennya pemain saat ini, seraya menjelaskan: "Kami kehilangan Jules Kounde, di samping Marc Casado, eh, Xavi Espart dan Dani Olmo dan Eric Garcia serta Andreas Christensen. Tidak mudah menyikapi semua absen ini, dan kami harus menemukan solusinya. Untuk laga besok, urusannya jelas bagi kami: yang terpenting adalah merebut tiga poin".

Flick menanggapi dukungan Laporta dan teguh pada proyeknya

Flick menyinggung keputusan Joan Laporta, presiden Barcelona, yang kembali menegaskan keyakinannya pada kemampuan Flick memimpin tim, sambil menegaskan bahwa hubungannya dengan manajemen klub berjalan secara normal, dan bahwa dukungan yang ia terima tidak akan mengubah cara kerjanya.

Ia berkata: "Saya berbicara dengan presiden dan dengan Deco, dan tentu saja semuanya baik-baik saja. Ini sikap yang baik, tetapi saya memahami situasinya. Saya tahu kami kalah di dua laga yang sangat penting dalam satu pekan, tetapi saya menjalankan pekerjaan saya dengan cara terbaik yang mungkin".

Ia melanjutkan: "Tidak ada yang berubah, dan saya tidak kehilangan satu atom pun dari antusiasme saya untuk melatih tim hebat ini. Kami menang dalam 11 laga pertama, kemudian kami menerima dua kekalahan. Kami harus kembali ke kemenangan, karena itulah pekerjaan kami".

Pelatih asal Jerman itu menegaskan keteguhannya pada pendekatan yang ia terapkan bersama tim, dengan mengatakan: "Saya yakin bahwa gagasan kami adalah yang terbaik untuk tim ini, dan kami akan terus bekerja dengannya hingga akhir. Kami semua yakin akan hal itu".

Flick ungkap kekhawatirannya atas pemanggilan Raphinha ke timnas Brasil

Dalam konteks lain, Flick tidak menyembunyikan ketidaknyamanannya atas berulangnya pemanggilan Raphinha ke timnas Brasil, terutama karena sang pemain kembali dalam kondisi cedera usai jeda internasional terakhir, yang memunculkan kekhawatiran Barcelona terkait kesiapan fisiknya.

Pelatih Barcelona itu berkata: "Ini topik yang juga saya bicarakan dengan Deco. Raphinha pemain yang sangat penting bagi kami, dan usai jeda internasional terakhir ia kembali dalam kondisi cedera. Tentu, situasi ini bukan yang terbaik bagi kami, tetapi begitulah keadaannya, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya".

Ia menambahkan: "Saya tahu Raphinha adalah kapten kami di sini, dan klub ini bersemayam di hatinya, tetapi ia juga orang Brasil, dan ketika timnas memanggilnya ia hadir. Semua orang ingin membantu timnas Brasil".

Flick menutup pembicaraannya dengan menegaskan harapannya untuk mengatur menit bermain sang pemain, dengan mengatakan: "Bagi saya, saya akan senang jika kami bisa sedikit mengendalikan jumlah menit bermainnya. Kami tahu perjalanannya pergi dan pulang dari Singapura bukanlah hal yang ideal, tetapi ini bukan keputusan di tangan saya".

Pernyataan Flick itu dianggap sebagai pesan tersirat kepada pelatih asal Italia, Carlo Ancelotti, pelatih timnas Brasil, tentang perlunya mengatur menit bermain Raphinha.