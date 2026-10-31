Seluruh indikasi menunjukkan bahwa Hansi Flick, pelatih Barcelona, akan mengandalkan lini tengah yang belum pernah tampil sebelumnya, pada laga menghadapi Deportivo Alaves, Sabtu malam, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-11 Liga Spanyol.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa absennya Fermin Lopez dan Dani Olmo memaksa Flick untuk mencari opsi ketiga yang mendampingi duo yang tak tergantikan di lini tengah, Pedri dan Frenkie de Jong... Rodri dan Pedri.

Solusinya adalah Gavi, yang akan menjalani laga kelimanya musim ini, dan laga ketiganya dalam susunan pemain utama.

Keikutsertaan Gavi akan menjadi salah satu kejutan yang dinanti dalam susunan pemain utama Barcelona pada laga melawan Alaves. Dan jika hal itu terkonfirmasi, kita akan menyaksikan perubahan ketujuh yang dilakukan Flick pada komposisi lini tengah tim sejak awal musim.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 ALA

Ini juga akan menjadi kali pertama Rodri, Pedri, dan Gavi berkumpul di atas lapangan dengan seragam Barcelona.

Gavi saat ini merupakan pemain ketujuh dengan menit bermain paling sedikit di tim Catalan, setelah hanya bermain selama 191 menit, dan dalam hal ini ia hanya unggul atas dua kiper cadangan Livakovic dan Szczesny, selain Balde, Frenkie de Jong, Hamza Abdelkarim, dan Bryan Farinas.

Laga terakhir yang diikuti Gavi adalah pertandingan melawan Paris Saint-Germain yang berakhir dengan kekalahan 2-4 di Stadion Parc des Princes, saat ia bermain selama setengah jam, setelah memulai laga di bangku cadangan.

Hingga kini, Gavi bermain di lini tengah mendampingi salah satu dari duo Rodri dan Pedri, tetapi ia belum pernah bermain bersama keduanya sekaligus di atas lapangan.