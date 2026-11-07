Hans Flick, pelatih Barcelona, berbicara tentang sejumlah topik penting menjelang laga melawan Atletico Madrid yang dijadwalkan berlangsung besok Minggu dalam ajang La Liga Spanyol, terutama kondisi Anthony Gordon dan Jules Kounde, di samping kesiapan pemain muda Farinas untuk pertandingan yang dinantikan tersebut.

Terkait level permainan Anthony Gordon, Flick mengatakan sebagaimana dikutip surat kabar Spanyol "AS": "Dia memberi kami banyak hal dengan bola. Dia menjaga bola, mempertahankan penguasaan, dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan mudah, serta di sepertiga akhir dia bisa sedikit lebih egois dalam situasi duel satu lawan satu. Namun dia tampil sangat baik dalam pertandingan-pertandingan terakhir, meningkatkan levelnya, dan saya senang dengan hal itu."

Mengenai kondisi Jules Kounde, pelatih asal Jerman itu menjelaskan: "Kami berharap dia kembali lebih cepat, tetapi kami harus menjaganya. Kami harus memantau perkembangannya dari hari ke hari. Hal ini memakan waktu sedikit lebih lama, dan kami berharap bisa melihatnya setelah periode jeda internasional."

Flick juga menyinggung kesiapan Farinas, serta bagaimana ia beralih bermain di posisi bek kanan, dengan mengatakan: "Dia belum pernah bermain di posisi ini sebelumnya, tetapi dia pemain yang sangat baik dari sisi fisik, taktik, dan teknik. Sungguh menakjubkan bagaimana La Masia membentuk para pemain, dan di sisi kanan, bersama Lamine Yamal, dia menampilkan kerja yang sangat baik."

Ia menambahkan: "Dia berada di level yang memungkinkannya menjalani pertandingan seperti laga besok. Melawan Aston Villa dia tampil luar biasa, dan dia siap untuk pertandingan besok."