Pelatih asal Jerman, Hansi Flick, mencatatkan pencapaian bersejarah bersama Barcelona setelah meraih kemenangan ke-100 dalam 131 pertandingan resmi, menyusul kemenangan telak atas Deportivo Alaves dengan skor 6-1, dalam laga pekan ke-11 Liga Spanyol, melanjutkan torehan namanya di antara para pelatih paling menonjol dalam sejarah klub Catalan tersebut.

Flick hanya membutuhkan 131 pertandingan untuk mencapai angka 100 kemenangan, dengan rincian 44 kemenangan di masing-masing musim 2024-2025 dan 2025-2026, serta 12 kemenangan dalam 14 pertandingan resmi pada musim berjalan 2026-2027, berbanding 21 kekalahan dan 10 hasil imbang, sehingga rasio kemenangannya mencapai sekitar 76,3 persen, sementara persentase pertandingan di mana ia terhindar dari kekalahan mencapai hampir 84 persen.

Statistik Barcelona di bawah asuhan pelatih Jerman itu mengungkap kekuatan serang besar yang dimiliki tim, karena mereka meraih 12 kemenangan dalam 14 pertandingan musim ini, dan para pemainnya mencetak 48 gol, dengan rata-rata melebihi 3 gol per pertandingan. Mereka juga meraih sejumlah kemenangan telak, di antaranya kemenangan lima gol tanpa balas atas beberapa lawan, selain mencetak 7 gol ke gawang Racing Santander.

Barcelona hanya menderita dua kekalahan pada musim berjalan ini, dari Paris Saint-Germain di Liga Champions Eropa dan Real Madrid di Liga Spanyol, sebelum akhirnya menemukan kembali keseimbangannya dengan kemenangan telak atas Alaves.

Meski demikian, terlepas dari pencapaian yang diraih Flick, Luis Enrique tetap menjadi pelatih tercepat yang mencapai 100 kemenangan dalam sejarah Barcelona, setelah menorehkan angka tersebut dalam 126 pertandingan, mengungguli Pep Guardiola yang membutuhkan 139 pertandingan, sementara Enrique mengakhiri perjalanannya bersama tim dengan koleksi 138 kemenangan dalam 181 pertandingan.