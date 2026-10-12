Gerard Martin, bintang Barcelona, telah mencapai 100 penampilan resmi dengan seragam klub Catalan tersebut, sebuah pencapaian yang tidak mampu diraih banyak pemain sepanjang sejarah klub.

Menurut surat kabar Sport, perjalanan Gerard Martin bersama tim utama dimulai pada musim panas 2024, ketika pelatih Hansi Flick memanggilnya untuk mengikuti masa persiapan musim baru, sebagai bagian dari daftar pemain akademi klub yang diperluas.

Pada saat itu, level Gerard belum melampaui batas kasta pertama Liga Spanyol, meski ia menampilkan musim yang istimewa bersama tim cadangan Barca.

Namun kedatangan pelatih asal Jerman itu menjadi titik balik yang menentukan dalam karier pemain tersebut. Flick berhasil menemukan kekuatan-kekuatannya, meminimalkan kekurangannya, dan memaksimalkan potensinya, sembari mendampinginya dalam perjalanan perkembangan berkelanjutan yang mengukuhkan statusnya sebagai pemain profesional yang layak berada di level tertinggi sepak bola.

Pertandingan berikutnya GAL Champions League 15.00 BAR

Meski penampilan pertamanya dengan tim utama berlangsung di posisi bek kiri, kepergian Inigo Martinez memaksa penataan ulang lini belakang Barcelona.

Gerard Martin sebelumnya telah memperoleh sejumlah pengalaman bermain dalam lini pertahanan yang terdiri dari 3 bek selama masanya di Cornella, dan hal itu membantunya menerima tantangan serta beradaptasi dengan posisi bek tengah dalam sistem yang mengandalkan 4 bek.

Pemain tersebut menyerap konsep-konsep taktik baru dengan cepat dan akurat, hingga saat ini membentuk duet pertahanan yang stabil dan saling memahami bersama Pau Cubarsi.

Dalam konferensi pers setelah pertandingan melawan Getafe, Hansi Flick tidak segan memberikan pujian kepada bek tersebut. Ia mengatakan, "Kepercayaan diri Gerard Martin sudah jauh membaik. Dia berkomitmen pada gaya bermain yang kami terapkan. Semua orang bisa berkembang, dan apa yang ditampilkan Gerard mencerminkan bahwa dia telah mencapai level elite. Dia tidak mendapatkan penghargaan sebagaimana yang seharusnya dia terima."

Penilaian ini sejalan dengan pandangan para pemain Barcelona sendiri. Lamine Yamal baru-baru ini menyebut, dalam sebuah wawancara, bahwa Gerard Martin tidak mendapatkan penghargaan yang cukup.

Ketika pemain tersebut ditanya mengenai hal ini dalam wawancara terbaru dengan surat kabar Sport, ia mengakuinya dengan mengatakan, "Baiklah, ya, mungkin sedikit benar bahwa saya tidak mendapatkan penghargaan yang cukup dari luar klub. Tapi yang terpenting bagi saya adalah mendapatkan penghargaan dari rekan-rekan setim saya, keluarga saya, dan pelatih. Saya fokus pada itu."

Dengan demikian, tercapainya 100 pertandingan Gerard Martin bersama Barcelona bukanlah hasil kebetulan, melainkan buah dari kedisiplinan menghadapi kebisingan dari luar, ditambah keberhasilan tim kepelatihan dalam menemukan kekuatan-kekuatannya dan mengembangkannya sejak hari pertama.