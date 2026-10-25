Raphinha asal Brasil tak lagi sekadar opsi serangan di skuad Barcelona, melainkan berubah di bawah kepemimpinan Hansi Flick menjadi mimpi buruk yang nyata bagi Real Madrid, setelah ia terus merobek gawang rival tradisional tersebut, menegaskan perbedaan besar yang diciptakan oleh pelatih asal Jerman itu pada level dan pengaruhnya dalam laga-laga El Clasico.

Bintang Barcelona itu mencetak gol ke gawang Real Madrid, Minggu malam, di Stadion Spotify Camp Nou, dalam pertandingan pekan kesepuluh Liga Spanyol, melanjutkan penulisan babak-babak baru dari ketajamannya di laga puncak yang paling menegangkan dalam sepak bola Spanyol.

Gol itu berawal dari serangan yang dimulai dengan tendangan sudut untuk tim Catalan dari sisi kanan, sebelum bola kembali ke Pedri, yang melepaskan umpan terukur yang menembus pertahanan Real Madrid dan menempatkan Raphinha dalam posisi ideal untuk mencetak gol.

Bintang asal Brasil itu mengolah bola dengan terampil di dalam kotak penalti, sebelum menembaknya di antara kedua kaki Jude Bellingham asal Inggris, gelandang Real Madrid, ke dalam gawang, menandai gol penyama kedudukan Barcelona pada menit ke-61, di tengah suasana membara di tribun Camp Nou.

Gol itu bukan sekadar tambahan baru dalam catatan gol Raphinha, melainkan menegaskan perubahan mencolok dalam statistiknya melawan Real Madrid sejak Hansi Flick mengambil alih kepemimpinan Barcelona, sebagaimana diungkap oleh sebuah statistik yang dipublikasikan oleh akun "Mister Chip" yang mengkhususkan diri dalam angka dan statistik olahraga.

Akun tersebut menyebutkan bahwa Raphinha telah menjalani 14 pertandingan El Clasico, yang terbagi sama rata di antara dua era yang berbeda; ia tampil dalam 7 pertandingan sebelum kedatangan Flick, yang selama itu ia tidak mencetak satu gol pun, dan hanya menyumbang satu assist.

Sebaliknya, situasinya berubah total di bawah kepemimpinan pelatih asal Jerman itu, di mana Raphinha menjalani 7 pertandingan El Clasico, mencetak 8 gol selama itu, di samping menyumbang dua assist, dalam capaian yang mencerminkan besarnya perubahan yang terjadi pada produktivitas serangannya dalam laga-laga melawan rival tradisional.

Demikianlah, angka-angka mengungkap versi yang sama sekali berbeda dari bintang asal Brasil itu dalam laga-laga puncak, setelah ia beralih dari kemandulan gol menjadi memainkan peran penting dalam serangan Barcelona, hingga menjadi salah satu senjata paling menonjol yang diandalkan tim Catalan dalam persaingannya dengan Real Madrid.



