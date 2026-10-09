Pelatih Barcelona asal Jerman, Hansi Flick, menghargai perubahan mentalitas di dalam ruang ganti tim Catalan tersebut selama periode jeda internasional.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Flick memandang kemampuan para pemain untuk mendengarkan tubuh mereka sebagai hal yang mendasar, dan bahwa kesalahan masa lalu selama periode jeda internasional tidak boleh terulang, karena biayanya bisa sangat mahal.

Bagi Flick dan staf kepelatihannya, absennya pemain akibat cedera menjadi salah satu faktor utama yang membuat tim tersingkir lebih cepat dari yang diharapkan di Liga Champions pada musim lalu, serta tidak tercapainya seluruh target yang ditetapkan.

Tim ini sempat kehilangan Raphinha untuk waktu yang sangat lama akibat masalah fisik, yang terutama disebabkan oleh beban fisik berlebih selama penampilannya bersama timnas Brasil.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 12.30 GET

Hampir tidak ada pemain yang luput dari penderitaan ini, mulai dari Jules Koundé, Baldé, Ferran Torres, Pedri, dan Frenkie de Jong, hingga Lamine Yamal.

Dalam konteks ini, staf kepelatihan Barcelona menilai reaksi para pemain tim selama periode jeda internasional terakhir, yang berlangsung sekitar 3 pekan, durasi yang lebih panjang dari biasanya.

Klub Catalan tersebut berupaya menghindari menumpuknya masalah akibat banyaknya menit bermain dan perjalanan, kondisi yang memengaruhi level tim pada musim lalu.

Flick merasa sangat puas karena para pemainnya sama sekali tidak mengambil risiko, dan menunjukkan kemampuan untuk mendengarkan tubuh mereka serta berhenti pada waktu yang tepat.

Perilaku pemain seperti Raphinha dan Eric García mencerminkan arahan internal baru ini. Penyerang asal Brasil yang pada musim lalu mengalami nyeri di paha kanan setelah tampil bersama timnas negaranya itu meminta untuk digantikan saat jeda antar babak dalam pertandingan melawan Australia, setelah merasakan ketidaknyamanan fisik.

Sementara itu, bek tengah Catalan tersebut memilih untuk mundur saat pemanasan sebelum pertandingan pertama bersama timnas Spanyol, dan kembali ke Barcelona untuk menjalani pemeriksaan medis.

Dalam kedua kasus tersebut, staf kepelatihan menilai bahwa keputusan untuk tidak mengambil risiko adalah tepat, demi menghindari masalah fisik yang lebih serius. Pemeriksaan medis kemudian memastikan bahwa tak satu pun dari kedua pemain itu mengalami cedera serius.

Hal ini harus menjadi standar yang diterapkan mulai sekarang, yaitu mengurangi risiko demi kepentingan klub dan tim. Hal ini bisa menjadi faktor pembeda dalam upaya bersaing memperebutkan seluruh gelar selama musim yang begitu padat pertandingan.

Tidak boleh dilupakan bahwa Barcelona bersiap menjalani 5 pertandingan dalam dua pekan. Antara laga melawan Getafe, Sabtu besok, dan laga El Clasico yang dijadwalkan pada 25 Oktober, tim ini menanti 3 perjalanan yang sangat sulit untuk menghadapi Real Betis, Galatasaray, dan Paris Saint-Germain.

Staf kepelatihan akan terus menerapkan rencana rotasi pemain selama fase sulit yang padat pertandingan ini. Sebelum jeda kompetisi, Flick memberi tahu skuadnya bahwa ia akan dapat mengandalkan seluruh pemain yang tersedia setelah dimulainya musim di LaLiga.