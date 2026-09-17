Hansi Flick, pelatih Barcelona, mengungkapkan kegembiraannya atas penampilan yang ditunjukkan timnya dalam kemenangan besar 7-2 atas Racing Santander, sembari menegaskan bahwa awal yang kuat memang penting, namun yang lebih penting adalah menjaga fokus dan kerja keras hingga akhir musim.

Barcelona menghancurkan tamunya untuk melanjutkan rentetan kemenangannya di musim baru, meraih poin sempurna guna memuncaki klasemen Liga Spanyol dengan koleksi 18 poin.

Flick berkata, seusai pertandingan yang digelar di Stadion "Spotify Camp Nou": "Ini seperti kehidupan, kamu selalu harus menjadi lebih baik. Kami bermain dengan baik terlepas dari hasilnya, dan saya menyukai cara kami bermain, sangat menyenangkan menyaksikannya."

Ia menambahkan, sebagaimana dikutip surat kabar "Marca": "Namun yang selalu paling penting adalah kami berada dalam fokus penuh selama setiap situasi dalam pertandingan, dan pada setiap operan."

Pujian untuk Lawan

Pelatih asal Jerman itu berbicara tentang Racing, menegaskan bahwa skor besar itu tidak mencerminkan mudahnya pertandingan.

Ia berkata: "Saya menyukai cara kami bermain dan hasilnya, saya senang. Tim juga senang, dan bermain menghadapi Racing tidaklah mudah, mereka menyajikan sepakbola yang bagus dan ingin menguasai bola, dan kami layak mendapatkan hasil ini."

Awal dan Akhir

Mengenai awal yang sempurna Barcelona pada musim ini, Flick menekankan pentingnya untuk tidak terpaku pada angka-angka saat ini.

Ia berkata: "Bagus jika kamu punya awal yang baik, tetapi yang penting adalah kamu punya akhir yang baik. Kami memiliki kepercayaan diri, dan yang terpenting adalah dinamika pergerakan kami, serta intensitas penampilan dan tekanan."

Ia melanjutkan: "Kami sedang berada di momen yang baik, dan kami ingin menang di setiap pertandingan, tetapi hal itu tidak akan mudah."

Tekanan Bahkan Setelah 7-2

Mengenai Barcelona yang terus menekan meski unggul besar, Flick menjelaskan bahwa hal itu berkaitan dengan identitas tim dan cara bermain mereka.

Ia berkata: "Ini adalah mentalitas kami, dan inilah cara yang kami inginkan untuk bermain. Jika kami kehilangan bola, maka kami harus pergi merebutnya kembali."

Kesalahan Szczesny

Flick menyinggung penampilan penjaga gawang Wojciech Szczesny setelah cedera Joan Garcia, sembari menegaskan bahwa kesalahan adalah bagian alami dari sepakbola.

Ia berkata: "Saya tenang ketika Szczesny bermain. Wajar melakukan kesalahan, inilah sepakbola. Joan Garcia mengalami beberapa masalah pada lututnya, dan kami berharap ia baik-baik saja. Szczesny adalah penjaga gawang kedua kami, dan semua orang melakukan kesalahan."

Ia menjelaskan: "Kami kebobolan gol yang tidak perlu, tetapi hal yang sama berlaku untuk gol pertama. Semua orang melakukan kesalahan, dan ini adalah hal-hal yang harus kami perbaiki."

Szczesny bergerak lambat di depan gawang, yang memungkinkan pemain Maroko Yasser El Zabairi mencetak gol kedua bagi Racing dalam pertandingan tersebut.

Adeyemi dan Semangat Tim

Flick memuji Karim Adeyemi, seraya menyebutkan bahwa pemain asal Jerman itu memiliki banyak hal untuk dipersembahkan kepada Barcelona, sekaligus memuji kemampuannya berbaur di dalam ruang ganti.

Ia berkata: "Sepakbola adalah permainan tim, dan yang terpenting adalah tim, dan inilah yang saya inginkan dari para pemain saya. Adeyemi memberikan banyak hal, dan ia punya ruang besar untuk beradaptasi, serta akan menyesuaikan diri dengan filosofi kami."

Ia menyambung: "Ia telah memberi kami banyak hal, seperti yang kita lihat hari ini. Para suporter Catalan sepenuhnya mendukungnya. Ia tidak sedang melalui masa yang baik di Jerman, dan ia juga pemain yang disukai di dalam ruang ganti, serta memiliki kecepatan yang luar biasa."

Tidak Ada Ruang untuk Perbandingan

Flick menolak membandingkan timnya saat ini dengan versi Barcelona sebelumnya, sembari menegaskan bahwa tim belum meraih apa pun hingga saat ini.

Ia berkata: "Tidak mudah membuat perbandingan dengan tim-tim sebelumnya, dan saya tidak suka melakukannya. Saya juga menyukai tim-tim yang saya latih pada musim pertama dan kedua saya."

Ia menutup: "Kami belum memenangkan apa pun hingga saat ini. Kami harus terus bekerja dan mengerahkan upaya. Kami berjalan di jalur yang benar, dan harus terus seperti ini."

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora