Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengungkapkan kebahagiaannya atas kemenangan besar 5-2 atas Real Betis dalam laga yang digelar di Stadion "La Cartuja" pada ajang Liga Spanyol. Pelatih asal Jerman itu memuji penampilan dan semangat juang para pemainnya menjelang pekan krusial yang menanti timnya, yang mencakup duel melawan Paris Saint-Germain di Liga Champions, lalu El Clasico menghadapi Real Madrid di LaLiga.

Flick menegaskan bahwa Barcelona layak menang, meski laga berlangsung sulit dan lawan tampil kuat, sembari menyebut timnya menampilkan level istimewa dari sisi serangan.

Pelatih Jerman itu berkata: "Saya kira kami menampilkan performa yang sangat baik dalam menyerang, dan dengan antusiasme yang besar. Ini bukan laga yang mudah, tetapi kami bermain dengan level yang sangat tinggi. Real Betis tim yang sangat baik, dan saya kira kami layak menang."

Bola mati

Flick berbicara soal pentingnya gol yang dicetak Barcelona sebelum babak pertama berakhir, serta menjelaskan bahwa latihan bola mati merupakan unsur penting dalam persiapan tim.

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Ia mengatakan: "Penting untuk melatih bola mati. Gol kedua sangat penting sebelum babak pertama berakhir, dan para spesialis bola mati melakukan pekerjaan yang bagus."

Persaingan di dalam Barcelona

Pelatih Barcelona itu juga menyinggung situasi para pemain yang tidak mendapatkan menit bermain secara rutin, dengan menegaskan bahwa persaingan di dalam tim adalah hal yang wajar, dan semua pemain akan mendapatkan kesempatannya untuk membuktikan kemampuan.

Ia menambahkan: "Setiap hari sama saja. Ada pemain yang tidak senang karena tidak bermain, dan itu hal yang wajar. Di klub ini, dan di dalam tim ini, semua orang akan mendapat kesempatan untuk bermain dan menunjukkan kemampuannya."

Flick menegaskan bahwa atmosfer di dalam tim positif, dan kualitas latihan tinggi berkat kualitas seluruh pemain. Ia menjelaskan bahwa hal yang paling membuatnya senang adalah melihat level tersebut dalam persiapan sehari-hari.

Yamal terbaik di dunia

Pelatih Jerman itu memuji level yang ditampilkan Lamine Yamal, terutama gol pertamanya yang ia sebut menakjubkan, sembari menegaskan bahwa pemain muda tersebut terus bersinar meski berada di bawah tekanan besar.

Flick berkata: "Ini laga yang sangat penuh semangat, dan luar biasa bagi para suporter serta dunia sepak bola. Gol pertama Lamine sangat menakjubkan; dia pemain terbaik di dunia saat ini, dan saya sangat senang dengan penampilannya."

Ia menambahkan: "Dia menghadapi tekanan besar, usianya baru 19 tahun, tetapi dia benar-benar berkomitmen, dan itu hal yang luar biasa."

Kekhawatiran soal cedera

Mengenai persiapan Barcelona menghadapi Paris Saint-Germain di Liga Champions, Flick menjelaskan bahwa prioritas saat ini adalah pemulihan kebugaran para pemain, sebelum mengambil keputusan terkait pembagian menit bermain.

Ia mengatakan: "Yang terpenting adalah pemulihan, dan kita akan lihat bagaimana kami mengatur waktu bermain, serta apa yang akan terjadi dengan Eric Garcia, Jules Kounde, dan Gerard. Kami masih punya dua hari lagi, dan kita lihat apa yang terjadi pada hari Selasa."

Flick menegaskan bahwa kemenangan atas Betis sangat penting sebelum laga Eropa, dan menambahkan: "Saya sangat bangga dengan tim, karena ini bukan laga yang mudah."

Tentang kondisi Eric Garcia, yang meninggalkan lapangan setelah merasakan nyeri, pelatih Jerman itu berkata: "Kita lihat nanti, tetapi sepertinya hanya lecet ringan. Dia merasakan sesuatu, dan karena itu kami menggantinya."

Flick berkomentar soal gol Betis yang dianulir dan kartu merah

Terkait kontroversi perwasitan yang terjadi dalam laga tersebut, setelah gol Giovani Lo Celso dianulir dan seorang pemain Real Betis diusir keluar, Flick menjelaskan bahwa ia tidak melihat insiden yang berujung pada gol penyeimbang 2-2, sehingga ia tidak bisa berkomentar soal detailnya.

Ia juga menyebut Lamine Yamal harus digantikan, sembari menegaskan bahwa ia telah memberi tahu pemainnya bahwa ia bangga dengan apa yang ditampilkan, dan bahwa Yamal menjalani laga yang luar biasa.

9 kemenangan berturut-turut

Flick berkomentar soal pencapaian Barcelona meraih 9 kemenangan berturut-turut di Liga Spanyol, dengan menilai bahwa pencapaian itu merupakan memori yang indah, namun ia menegaskan bahwa target utama tim adalah meraih gelar dan mewujudkan pencapaian besar.

Ia mengatakan: "Ini hal yang indah, dan memori yang indah, tetapi yang kami inginkan adalah memenangi gelar dan mewujudkan pencapaian besar."