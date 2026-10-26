Pelatih kepala Barcelona asal Jerman, Hansi Flick, memutuskan untuk tidak melakukan perjalanan guna menghadiri acara penyerahan penghargaan Ballon d'Or, menyusul kekalahan dari Real Madrid di El Clasico. Keputusan mengejutkan itu bersamaan dengan absennya bek muda tim, Pau Cubarsi, yang memilih tetap tinggal di rumahnya untuk beristirahat setelah tampil intens bersama klub dan timnas Spanyol.

Menurut program "Què T'hi Jugues" di radio Spanyol "Cadena SER", kekalahan di El Clasico mengacaukan rencana Barcelona terkait acara penghargaan tersebut, setelah Flick memutuskan untuk tidak melakukan perjalanan, sementara Cubarsi memilih menjauh dari suasana acara dan fokus pada pemulihan fisik, meski ia dianggap sebagai salah satu kandidat utama untuk memenangkan Trofi Kopa sebagai pemain muda terbaik.

Sebaliknya, sejumlah perwakilan Barcelona bersiap melakukan perjalanan ke acara tersebut, dipimpin oleh Lamine Yamal, Rodri, Dani Olmo, dan Joan Garcia, di samping para pejabat klub dan pimpinan eksekutifnya.

Adapun Yamal, ia akan melakukan perjalanan secara terpisah dengan pesawat pribadi, ditemani anggota keluarga dan teman-temannya.

Absennya Cubarsi datang pada saat prediksi mengarah pada kemenangan Yamal atas Trofi Kopa untuk kali kedua secara beruntun, setelah sebelumnya ia meraihnya pada dua edisi lalu, sehingga ia menjadi kandidat untuk mencatatkan pencapaian baru dalam kariernya meski usianya masih muda.

Bintang Barcelona itu memiliki peluang untuk mencatatkan pencapaian luar biasa, yaitu menggabungkan dua penghargaan Kopa dan Ballon d'Or pada tahun yang sama, namun persaingan untuk penghargaan besar itu masih terbuka, di tengah penantian atas identitas sang pemenang.