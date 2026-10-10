Flick mengakui: Jesus berbeda dari Raphinha, dan Yamal menolak diganti

Hansi Flick, pelatih Barcelona, menegaskan bahwa gol cepat yang dicetak Anthony Gordon memudahkan tugas timnya untuk meraih kemenangan atas Getafe dengan skor tiga tanpa balas, pada pekan kedelapan Liga Spanyol.

Surat kabar Mundo Deportivo memuat pernyataan Flick seusai laga, di mana ia memuji penampilan para pemainnya setelah periode jeda internasional.

Flick berkata dalam pernyataannya kepada jaringan DAZN, "Saya rasa mencetak gol lebih awal sangat penting hari ini, terutama setelah 3 pekan tanpa bermain."

Ia melanjutkan, "Saya sangat menghargai kemenangan ini melawan tim seperti Getafe, yang memiliki salah satu lini pertahanan terbaik di Liga Spanyol. Kami mengendalikan bola dan lawan dengan baik."

Pelatih asal Jerman itu menambahkan dalam konferensi pers, "Tidak mudah menciptakan peluang menghadapi mereka."

Di antara hal-hal lain yang membuat pelatih asal Jerman itu bangga adalah ketatnya persaingan di dalam tim serta performa yang ditampilkan oleh seluruh pemain.

Ia menjelaskan, "Sangat penting bagi seluruh pemain untuk termotivasi. Kami memiliki pemain-pemain yang menampilkan performa luar biasa di posisi yang sama. Ini adalah hal terbaik yang bisa terjadi pada tim, dan itu sangat saya sukai, karena pada intinya ini soal tim, bukan soal satu pemain atau pelatih."

Flick berbicara secara khusus tentang Gordon, yang mencetak gol pertamanya dengan seragam Barcelona, sekaligus menjadi gol pembuka pada pertandingan tersebut.

Ia berkata, "Saya sangat senang, ia mencetak gol dan memperoleh kepercayaan diri bersama timnas Inggris, dan itu membuat saya senang. Ia memberi kami banyak hal, ia cepat, mampu mengontrol bola, menekan lawan, dan berkat kecepatan serta gerak tipuannya, ia terus-menerus menciptakan peluang."

Adapun mengenai Gabriel Jesus, yang juga menjadi salah satu pencetak gol pada malam itu, pelatih asal Jerman itu memuji upaya besar yang ia tampilkan, seraya berkata, "Ia pemain yang berbeda dari Raphinha, tetapi saya senang dengan cara ia bermain."

Berkaitan dengan Lamine Yamal, yang menjalani pertandingan penuh, Flick mengakui bahwa ia bertanya kepadanya apakah ia ingin keluar dari lapangan.

Ia berkata, "Saya bertanya kepadanya, tetapi ia memberitahu saya bahwa ia tidak menginginkannya. Pada babak kedua, ia lebih banyak terlibat dalam permainan, terutama dalam duel satu lawan satu. Saya senang dengannya; ia menjalani perawatan dan pulih dengan baik, dan itu adalah hal terpenting bagi seorang pemain profesional."

Jules Koundé menjadi salah satu nama lain yang ditanyakan kepada Flick, setelah ia kembali tampil usai duduk di bangku cadangan dalam 3 pertandingan.

Pelatih asal Jerman itu berkata, "Ia pemain profesional, dan selalu berlatih demi berkembang serta menampilkan performa yang lebih baik. Tim pun sangat membantunya. Kami selalu memikirkan kepentingan tim, dan semua orang harus menyadari bahwa terkadang mereka mungkin harus memulai dari bangku cadangan, karena kami memiliki tim dengan kualitas yang besar."

Ia menekankan, "Hal ini sangat penting demi meraih gelar, dan suasana yang luar biasa pun menyelimuti ruang ganti. Saya sangat menghargai itu."

Di sisi lain, Flick ditanya secara khusus tentang Gerard Martín, yang menjalani pertandingan ke-100 bersama Barcelona pada laga melawan Getafe.

Sang pelatih berkata, "Gerard memiliki mentalitas yang luar biasa, berlatih dengan baik, dan selalu ingin berkembang. Kami membantunya untuk meningkat, dan ia terus tumbuh serta maju. Itu adalah hal yang luar biasa."