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Flick menerima pukulan baru jelang El Clasico

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Champions League
H. Flick
D. Olmo
Spanyol
Prancis
Jerman

Cedera ketiga di waktu yang krusial

Pelatih Barcelona asal Jerman, Hansi Flick, menerima pukulan baru menjelang laga El Clasico melawan Real Madrid, Minggu mendatang, di Stadion Camp Nou, pada pekan kesepuluh Liga Spanyol.

Persoalannya terkait dengan cedera yang dialami bintang Barcelona asal Spanyol, Dani Olmo, selama pertandingan melawan Paris Saint-Germain, Selasa kemarin, di Liga Champions Eropa, yang berakhir dengan kemenangan tim Prancis tersebut (4-2).

Surat kabar Spanyol, "AS", menyebutkan bahwa Olmo meninggalkan Stadion Parc des Princes dengan rasa frustrasi, sambil memegangi pahanya dengan cara yang mengkhawatirkan, dan ia digantikan pada menit ke-27 oleh rekan setimnya, Fermin Lopez.

Surat kabar itu menambahkan bahwa laporan awal mengindikasikan adanya robekan pada otot paha kiri Olmo, sebuah cedera serius yang tidak diragukan lagi akan membuatnya absen dari laga El Clasico di samping sejumlah pertandingan lain setelahnya.

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Diagnosis dan prediksi baru akan dikonfirmasi secara final pada hari Rabu ini, melalui pemeriksaan MRI yang akan dijalani oleh pemain internasional Spanyol tersebut di Barcelona.

"AS" melanjutkan: "Jika robekan tersebut terkonfirmasi, masa pemulihan bisa berkisar antara empat hingga lima pekan."

Cedera Olmo dianggap sebagai pukulan baru bagi pasukan Flick, setelah cedera duo Jules Kounde dan Eric Garcia pada pertandingan melawan Real Betis sebelumnya di Liga.


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