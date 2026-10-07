Hansi Flick, pelatih Barcelona, menerima kabar gembira jelang laga melawan Getafe mendatang, setelah kiper Joan Garcia kembali ke latihan tim, menyusul pemulihannya dari cedera yang membuatnya absen pada pertandingan melawan Sevilla.

Menurut yang diberitakan surat kabar "Marca", latihan Barcelona pada hari Rabu ini menyaksikan partisipasi Garcia bersama rekan-rekan setimnya, sehingga daftar pemain cedera di tim Catalan tersebut secara bertahap berkurang.

Sang kiper mengalami masalah pada lutut kanannya selama laga melawan Racing pada 16 September lalu, setelah ia melakukan gerakan yang keliru di babak pertama, yang memaksanya meninggalkan lapangan di antara dua babak.

Cedera Garcia tidak serius, tetapi membuatnya tak bisa tampil di babak kedua melawan Racing, dan ia juga absen pada laga melawan Sevilla di stadion "Ramon Sanchez Pizjuan", di samping tidak dipanggilnya ia oleh Luis de la Fuente untuk tampil bersama timnas Spanyol.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 12.30 GET

Garcia merupakan kiper utama yang diandalkan Flick, dan dengan kepulangannya ke latihan tim, berbagai indikasi menunjukkan kemungkinan ia tampil sebagai starter saat La Liga kembali bergulir dengan laga melawan Getafe, pada hari Sabtu, dalam pertandingan yang digelar di stadion "Spotify Camp Nou".

Raphinha masih absen

Sebaliknya, pemain Brasil Raphinha belum bergabung dengan latihan tim hingga kini, setelah ia pulang lebih awal dari pemusatan latihan timnas negaranya karena cederanya pada bagian belakang paha kaki kanannya.

Begitu pula Frenkie de Jong, yang kembali ke latihan tim kemarin, hari Selasa, usai pulih dari cedera lutut yang membuatnya absen dari lapangan sejak Agustus, melanjutkan latihan bersama tim hari ini juga, meskipun hanya pada sebagian sesi latihan.

Daftar pemain cedera di Barcelona masih mencakup Roony dan Andreas Christensen.

Kembalinya para pemain internasional

Latihan Barcelona hari ini juga menyaksikan kembalinya sejumlah pemain internasional, di mana Jules Kounde, Joao Cancelo, Marc Bernal, Xavi Espart, dan Hamza Abdelkarim ikut serta dalam latihan di bawah arahan Flick.

Para pemain lain yang tampil bersama timnas negaranya, di antaranya para pemain timnas Spanyol dan Livakovic, diperkirakan akan bergabung dengan latihan Barcelona besok, hari Kamis.

Latihan tim utama juga menyaksikan partisipasi Iker Rodriguez, pemain tim cadangan.