Flick menanti: perkembangan baru dalam kondisi Raphinha

Bintang Barcelona asal Brasil, Raphinha, bersiap untuk kembali berlatih bersama rekan-rekannya dalam sesi latihan tim pada hari Kamis ini, setelah absen selama periode terakhir akibat cedera.

Raphinha mengalami cedera saat jeda internasional bersama timnas Brasil, dan karenanya ia absen dalam dua laga terakhir Barcelona menghadapi Getafe (LaLiga) serta Galatasaray (Liga Champions).

Surat kabar Katalan "Sport" mengetahui bahwa Raphinha akan kembali mengikuti sesi latihan tim bersama Barcelona pada hari Kamis ini, sebuah langkah penting dalam proses pemulihannya.

Winger Brasil itu dijadwalkan turun ke lapangan bersama rekan-rekannya dalam sesi latihan yang akan digunakan untuk menilai respons fisiknya setelah beberapa hari menjalani latihan individu.

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Rencananya, Raphinha akan mengikuti setidaknya sebagian dari sesi latihan tim.

Pemain Brasil itu sebelumnya menjalani latihan individu di lapangan selama beberapa hari terakhir, dengan peningkatan beban kerja fisik secara bertahap. Selain itu, periode yang dilalui tim Barcelona di Istanbul (untuk menghadapi Galatasaray) memberi kesempatan kepada pemain tersebut untuk terus melanjutkan kemajuan pada tahap pemulihannya, dan ia kini merasa semakin membaik.

Target Raphinha tampak jelas; ia ingin siap tampil dalam laga Sabtu mendatang melawan Real Betis di LaLiga, meski baik dirinya maupun tim medis tidak ingin mengambil risiko tanpa alasan. Semuanya akan bergantung pada sejauh mana responsnya selama sesi latihan hari ini serta perkembangan kondisinya dalam beberapa jam ke depan.

Raphinha merupakan salah satu pemain paling berkomitmen di skuad Katalan, dan ketidakhadirannya datang pada momen yang sangat sensitif dalam jadwal pertandingan. Meski winger Brasil itu sangat ingin kembali secepat mungkin untuk membantu rekan-rekannya, ia sepenuhnya menyadari bahwa pemulihan total dan menghindari segala bentuk kekambuhan tetap menjadi prioritas utama.

Di Istanbul, saat menghadapi Galatasaray, Barcelona kehilangan beberapa keunggulan yang biasa diberikan pemain Brasil itu pada performa tim, terutama vitalitas dan kemampuannya yang tinggi dalam melakukan pressing. Meski begitu, tim besutan Hansi Flick menampilkan performa luar biasa pada babak kedua yang membuat mereka berhasil memandulkan tim Turki itu sepenuhnya.

Dan kini, di tengah jadwal pertandingan yang padat serta laga-laga krusial yang menanti, kembalinya Raphinha akan menjadi dorongan besar bagi tim pelatih Katalan.

Jika segala hal terus berjalan positif dan Flick menilai waktunya sudah tepat, pemain Brasil itu bisa saja masuk dalam daftar skuad yang bertolak ke Sevilla untuk menghadapi Real Betis. Meski keikutsertaannya belum terjamin, sesi latihan yang dijadwalkan pada hari Kamis ini bisa menjadi penentu dalam mempercepat waktu kembalinya ke lapangan.

Dalam konteks lain, pemain Belanda Frenkie de Jong juga akan mengikuti sesi latihan tersebut. Setelah kembali bergabung dengan kelompok pada pekan lalu, pemain itu — sesuai yang dijelaskan Hansi Flick dalam konferensi pers — bisa mendapatkan izin medis pada pekan ini, yang membuka peluang bagi dirinya untuk masuk dalam daftar skuad tim pada laga melawan Real Betis.



