Flick memperingatkan para pemain Barcelona soal "atmosfer bermusuhan"

Barcelona bersiap menjalani laga jornada kedua Liga Champions, pada hari Selasa mendatang, ketika bertandang ke markas Galatasaray.

Barcelona mengawali perjalanan mereka di Liga Champions dengan kemenangan besar atas Feyenoord dengan skor 5-1.

Menurut surat kabar Sport, pelatih Barca asal Jerman, Hansi Flick, memperingatkan para pemain Catalunya agar tidak meremehkan klub Turki tersebut.

Flick menegaskan, baik di dalam lingkungan klub maupun melalui pernyataan publiknya, bahwa laga melawan Galatasaray di luar markas merupakan momen yang sangat penting dalam jadwal pertandingan.

Pertandingan berikutnya GAL Champions League 15.00 BAR

Hansi Flick memiliki rasa hormat yang besar terhadap Galatasaray, karena ia menilai klub Turki itu memiliki skuat berkelas tinggi, yang berisi pemain-pemain dengan level tinggi di kancah internasional, terutama Victor Osimhen dan Leroy Sane.

Dari sudut pandang tim kepelatihan Barca, laga melawan Galatasaray menjadi salah satu pertandingan tandang tersulit selama fase liga, dan setara tingkat kesulitannya dengan laga melawan Paris Saint-Germain.

Selain kualitas lawan, faktor atmosfer suporter juga menjadi perhatian. Dalam konferensi pers setelah laga melawan Getafe, Flick menyampaikan peringatan jelas kepada para pemainnya mengenai atmosfer yang menanti mereka, menyebutnya sebagai yang paling panas dan stadion paling bising di seluruh Eropa.

Meskipun para pemain Barcelona memiliki pengalaman menjalani pertandingan di tengah tekanan luar biasa, seperti laga melawan Inter Milan di semifinal di Stadion San Siro, pesan yang disampaikan ke ruang ganti memperingatkan bahwa mereka akan menghadapi atmosfer yang sangat bermusuhan, dan mungkin yang paling keras yang pernah mereka rasakan di dalam sebuah stadion sepak bola.

Flick menuntut para pemain Barcelona untuk menunjukkan konsentrasi tingkat tertinggi, agar bisa membawa pulang tiga poin dari Istanbul.