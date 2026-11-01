Flick Memenangi Taruhannya atas Bintang Barcelona

Hans Flick, pelatih Barcelona, berhasil memenangkan taruhannya atas pemain Belandanya, Frenkie de Jong, yang membuktikan kemampuannya menjadi pilihan yang dapat diandalkan di lini belakang untuk menutupi sejumlah absennya pemain.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa De Jong mencuri perhatian dalam laga antara Barcelona dan Deportivo Alaves, yang berakhir dengan kemenangan Barca 6-1, setelah ia tampil di lini belakang alih-alih di lini tengah.

Setelah memperoleh beberapa menit bermain dalam El Clasico menghadapi Real Madrid, menyusul pemulihannya dari cedera, De Jong kembali ke susunan utama pada pertandingan melawan Alaves.

Untuk menemukan penampilan terakhirnya sebagai pemain inti, kita harus kembali ke tanggal 22 Februari lalu, ketika pemain Belanda itu menjalani pertandingan secara penuh dalam kemenangan atas Levante, dan pada laga tersebut ia juga berhasil mencetak sebuah gol.

Namun hal yang penting bukan sekadar kembalinya De Jong menjadi pemain yang penting dalam rencana Flick, melainkan posisi yang ia tempati di dalam lapangan. Internasional Belanda itu tampil berdampingan dengan Pau Cubarsi di lini pertahanan yang terdampak sejumlah absennya pemain.

Di tengah banyaknya pemain yang absen akibat cedera, pelatih Barcelona memang telah mengisyaratkan kemungkinan mengandalkan De Jong di posisi bek tengah.

Dengan dominasi mudah tim Catalan atas lawannya, keberadaan seorang pemain tengah di posisi yang lebih dalam memberikan fleksibilitas taktik yang lebih besar bagi tim. Dengan adanya De Jong di lapangan, pembangunan serangan tidak lagi bergantung pada Cubarsi dengan kadar yang sama, melainkan terdistribusi secara lebih merata di antara para pemain.

Selain itu, akselerasi De Jong dengan bola memberikan opsi tambahan pada awal serangan, bahkan dengan pertukaran posisi dan penempatan dengan Rodri, yang selalu memiliki kemampuan ideal dalam membaca jalannya permainan dan membantu rekan-rekannya tampil dalam kondisi yang lebih baik di dalam lapangan.

Namun tanda tanya terbesar berkaitan dengan tugas-tugas bertahan. De Jong sebelumnya pernah bermain di posisi bek tengah selama periodenya bersama Ajax, bersama timnas Belanda, bahkan pada beberapa kesempatan bersama Barcelona pada era pelatih Ronald Koeman.

Menghadapi Alaves, pemain Barcelona itu mengalami sejumlah kesulitan dalam duel satu lawan satu, dan terkadang ia juga mengambil risiko saat maju untuk bertahan dan menekan lawan. Namun, terlepas dari detail-detail ini, ia menampilkan permainan yang sangat solid, menjaga konsentrasinya sepanjang pertandingan, dan berhasil mengantisipasi pergerakan lawan dalam banyak kesempatan.

Ia tampil istimewa terutama dalam ketepatan waktu melakukan intervensi untuk memotong bola, serta dalam menarik diri ke belakang saat dibutuhkan. Di antara intervensinya yang paling menonjol adalah sebuah perebutan bola yang menentukan yang mencegah Lucas Boye meraih peluang untuk mencetak gol.