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Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Flick membuat jadwal Barcelona kacau dengan perubahan mengejutkan

H. Flick
H. Abdelkarim
A. Gordon
Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
LaLiga
Jerman
Mesir
Inggris
Spanyol

Menjelang laga Betis

Hansi Flick, pelatih Barcelona, melakukan perubahan pada program latihan timnya sebelum bertolak ke Sevilla, guna mempersiapkan diri menghadapi Real Betis, Sabtu besok, dalam lanjutan pekan kesembilan Liga Spanyol.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Flick memutuskan untuk menunda konferensi pers selama setengah jam, sehingga digelar pada pukul setengah dua siang, sementara tim akan menjalani latihan terakhirnya pada pukul setengah empat sore, bukan sebelum konferensi pers berlangsung.

Perubahan ini dilakukan untuk mempermudah persiapan para pemain sebelum terbang ke Sevilla, di mana tim akan bermalam sehari sebelum pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion La Cartuja pada pukul setengah tujuh malam Sabtu.

Barcelona berupaya mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk laga tersebut, mengingat kekuatan Real Betis yang kini menempati peringkat ketiga di klasemen Liga Spanyol.


#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
8800347+2724
M
M
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
8611188+1019
M
M
M
M
K
3
Real BetisReal BetisBET
8611149+519
M
S
M
M
M
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
M
K
M
M
K
5
SevillaSevillaSEV
84221312+114
S
K
M
M
S
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
M
M
K
M
S
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
8323128+411
K
S
K
K
M
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
82421211+110
K
S
K
S
M
9
Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
S
M
S
S
S
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
S
S
M
M
K
11
VillarrealVillarrealVIL
8224131308
K
M
M
K
K
12
EspanyolEspanyolESP
8224111108
S
K
K
M
S
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
S
M
K
M
K
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
K
M
K
S
S
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
S
K
K
M
K
16
OsasunaOsasunaOSA
8224818-108
K
S
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
71331115-46
S
K
K
S
M
18
ElcheElcheELC
81341117-66
S
M
K
S
K
19
ValenciaValenciaVAL
8125615-95
S
K
M
K
K
20
MalagaMalagaMAL
8044413-94
S
K
K
S
S
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi


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