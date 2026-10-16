Hansi Flick, pelatih Barcelona, melakukan perubahan pada program latihan timnya sebelum bertolak ke Sevilla, guna mempersiapkan diri menghadapi Real Betis, Sabtu besok, dalam lanjutan pekan kesembilan Liga Spanyol.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Flick memutuskan untuk menunda konferensi pers selama setengah jam, sehingga digelar pada pukul setengah dua siang, sementara tim akan menjalani latihan terakhirnya pada pukul setengah empat sore, bukan sebelum konferensi pers berlangsung.

Perubahan ini dilakukan untuk mempermudah persiapan para pemain sebelum terbang ke Sevilla, di mana tim akan bermalam sehari sebelum pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion La Cartuja pada pukul setengah tujuh malam Sabtu.

Barcelona berupaya mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk laga tersebut, mengingat kekuatan Real Betis yang kini menempati peringkat ketiga di klasemen Liga Spanyol.







