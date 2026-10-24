Flick memanaskan atmosfer El Clasico: Ini lebih dari sekadar 3 poin!

Pelatih kepala Barcelona asal Jerman, Hansi Flick, meningkatkan ekspektasi menjelang laga melawan Real Madrid dalam El Clasico, dengan menegaskan bahwa pertandingan ini melampaui perhitungan tiga poin, mengingat makna istimewa yang dibawanya di dunia sepak bola. Ia juga berbicara tentang kekalahan dari Paris Saint-Germain, menekankan perlunya belajar dari kesalahan, serta memuji potensi Roony Bardghji dan Xavi Espart.

Pelatih Barcelona itu menegaskan pentingnya laga melawan Real Madrid yang dinanti-nantikan, besok Minggu, di Stadion Spotify Camp Nou, dalam rangkaian pertandingan pekan kesepuluh Liga Spanyol, seraya menekankan kesiapan timnya dan kepercayaannya terhadap kemampuan mereka menjelang duel yang ditunggu-tunggu itu.

Flick berkata dalam konferensi pers: "El Clasico itu berbeda, ini pertandingan terbaik dalam olahraga kita, dan semua orang akan menontonnya. Sungguh luar biasa. Memang benar kami bermain hanya untuk tiga poin, tetapi arti penting pertandingan ini jauh melampaui itu. Kami senang bisa ambil bagian dalam acara ini, dan kami sangat menantikan laga tersebut. Kami siap dan memiliki kepercayaan besar terhadap tim kami."

Mengenai Roony, pelatih Barcelona itu memuji potensi dan pengaruhnya di dalam tim, seraya menegaskan kepuasannya atas penampilannya, dan berkata: "Kami semua yakin bahwa ia akan berkembang ketika kami mendapat kesempatan untuk merekrutnya. Ia telah memberikan tambahan yang berharga bagi tim, yang terlihat dalam pertandingan-pertandingan awalnya. Saya sangat senang dengan kehadirannya bersama kami, dan lini tengah pun memiliki kualitas yang besar dengan kehadirannya di samping Pedri."

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Flick menyinggung kekalahan dari Paris Saint-Germain di Liga Champions Eropa, menjelaskan bahwa staf kepelatihan telah membahas penyebabnya bersama para pemain dan menganalisis jalannya pertandingan, demi memperbaiki kesalahan dan mengembangkan performa.

Ia menambahkan: "Kami telah menampilkan banyak hal dengan baik, tetapi ada aspek-aspek yang perlu kami perbaiki. Kekalahan ini merupakan peluang untuk berkembang dan tumbuh, serta untuk menantang diri kami sendiri dan bekerja agar menjadi lebih baik sebagai sebuah tim."

Pelatih Barcelona itu juga memuji Xavi Espart, seraya menyebutkan bahwa pemain muda tersebut memiliki potensi yang menjanjikan, dan bahwa keberlanjutannya dalam menampilkan level yang bagus bergantung pada penampilannya di dalam lapangan.

Flick berkata: "Kami tahu betapa tingginya profesionalisme dalam sepak bola, karena penampilan adalah segalanya. Ia telah menampilkan level yang luar biasa, dan itu hal yang menakjubkan. Ia memiliki potensi besar dan ruang untuk berkembang, serta ia menampilkan performa yang sangat baik saat ini."



