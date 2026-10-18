Barcelona menghadapi krisis nyata menjelang laga melawan Paris Saint-Germain, yang dijadwalkan berlangsung Selasa mendatang, di Liga Champions.

Dengan absennya Eric Garcia dan Jules Kounde dari pertandingan melawan Paris Saint-Germain karena cedera, Hansi Flick, pelatih Barca, harus berimprovisasi di lini belakang, mengingat ia juga kehilangan Andreas Christensen.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebut bahwa Pau Cubarsi adalah satu-satunya bek tengah yang benar-benar siap, dan Gerard Martin, yang menyelesaikan pertandingan melawan Real Betis dengan kaki bengkak, diperkirakan telah pulih sepenuhnya sebelum kunjungan ke Stadion Parc des Princes.

Tak banyak pilihan yang tersisa di posisi bek sayap. Mengingat minimnya menit bermain Alejandro Balde musim ini (hanya 12 menit melawan Racing), kemungkinan besar Joao Cancelo dan Xavi Espart akan mengisi kedua posisi bek sayap.

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

Pada prinsipnya, pemain Portugal itu, yang lebih berpengalaman di posisi yang bukan posisi aslinya, akan bermain di sisi kiri, sementara pemain Katalan itu akan bermain di sisi kanan.

Salah satu opsi yang mungkin ditempuh Flick dalam situasi darurat adalah memainkan Rodri di posisi bek tengah.



Pemain tersebut kembali bermain di samping Pau Cubarsi pada menit-menit akhir pertandingan Real Betis melawan Barcelona setelah Eric Garcia meminta untuk digantikan.

Perlu diingat bahwa Rodri mampu bermain di posisi bek tengah, posisi yang pernah diberikan Luis Enrique kepadanya pada Piala Dunia 2022.

Dalam situasi ini, Marc Bernal dan Gavi akan menjadi kandidat untuk mendampingi Pedri di lini tengah, mengingat Frenkie de Jong belum kembali setelah absen selama hampir empat bulan.



