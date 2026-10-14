Ini bukan lagi sekadar awal yang kuat, melainkan momen bersejarah yang tertulis dengan tinta emas dalam catatan Barcelona. Pelatih Jerman, Hansi Flick, datang bukan hanya untuk memimpin tim, tetapi juga untuk menghancurkan rekor para legenda kepelatihan di klub Catalan itu dan duduk di atas takhta mereka semua.

Di musim yang membuat Blaugrana tampak tak tersentuh, Barcelona memimpin LaLiga dengan keunggulan 6 poin penuh atas rival mereka Real Madrid, serta tampil dahsyat di Liga Champions dengan kemenangan 4-1 atas Galatasaray dari Turki, setelah membalikkan ketertinggalan akibat gol Batrakov menjadi kemenangan gemilang berkat ketajaman Lamine Yamal dengan dua assist krusial. Dan di balik semua kilauan itu, ada satu nama: Hansi Flick.

Angka mustahil yang melampaui para legenda

Berdasarkan data resmi jaringan statistik internasional "Opta", Flick secara resmi menjadi pelatih dengan persentase kemenangan tertinggi dalam sejarah Barcelona yang membentang lebih dari 125 tahun, dengan angka luar biasa mencapai 77,17 persen, setelah meraih 98 kemenangan dari 127 pertandingan yang ia jalani bersama tim.

Angka Flick bukan hanya melampaui, tetapi menggilas nama-nama yang menciptakan kejayaan Barcelona:

- Hansi Flick: 77,17%

- Luis Enrique: 76,24%

- Tito Vilanova: 75%

- Pep Guardiola: 72,47%

- Helenio Herrera: 70,63%

Meski selisihnya terlihat kecil dari segi angka, pencapaian ini menjadi historis ketika kita mengingat bahwa Flick meraihnya bersama klub yang terbiasa dengan standar keunggulan sepakbola tertinggi di dunia.





Lebih dari sekadar angka: revolusi identitas

Pengaruh pelatih Jerman itu tidak hanya soal angka. Sejak kedatangannya di momen yang kritis, ia berhasil membangun kembali tim yang runtuh, dan menanamkan identitas yang jelas berbasis sepakbola menyerang yang ganas, pressing tinggi tanpa ampun, serta garis pertahanan tinggi yang berani, sehingga mengembalikan kepercayaan suporter bahwa Barcelona kembali bersaing untuk semua gelar besar.

Keberhasilan ini tampak jelas dalam daftar gelar, di mana Flick mengumpulkan 5 trofi dalam waktu singkat: dua gelar LaLiga, satu gelar Copa del Rey, dan dua gelar Piala Super Spanyol. Angka itu masih jauh dari legenda seperti Guardiola dan Enrique, tetapi diraih dalam waktu dan jumlah pertandingan yang jauh lebih sedikit.

Pencetak bintang utama Blaugrana

Adapun jejaknya yang paling nyata adalah dalam menciptakan bintang utama tim saat ini: Lamine Yamal. Flick memainkan peran sentral dalam mengasah bakat pemain muda Spanyol itu, memberinya kebebasan penuh untuk memberi dampak, dan menempatkannya di jantung sistem serangan, hingga ia berubah dari talenta menjanjikan menjadi pemain penentu yang mampu memutuskan laga-laga terbesar.

Jalan Flick di Camp Nou mungkin masih panjang, tetapi apa yang ia capai hingga kini telah menjamin tempat abadi dalam sejarah klub dengan lima gelar, persentase kemenangan terbaik sepanjang sejarah, dan tim yang kembali menginspirasi para suporter. Pelatih Jerman itu membuktikan bahwa kedatangannya bukan sekadar sebuah kontrak, melainkan titik balik yang sesungguhnya dalam sejarah modern Barcelona.



