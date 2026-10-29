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Flick Masuki Instagram untuk Pertama Kali dengan Pesan untuk Suporter Barcelona

Barcelona vs Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
LaLiga
Barcelona vs Aston Villa
Aston Villa
Champions League
H. Flick
Spanyol
Inggris
Jerman

Pelatih asal Jerman itu dikenal enggan menggunakan media sosial.

Hansi Flick dan klub Barcelona pada hari Kamis mengumumkan peluncuran akun resmi pelatih asal Jerman tersebut di Instagram, melalui unggahan bersama yang di dalamnya Flick menyambut langkah baru ini.

Direktur teknik itu menulis: "Halo, Culers! Saya sangat senang berada di Instagram, dan berbagi beberapa momen dari hari serta kehidupan saya bersama Barcelona dan kalian".

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Ia juga menyampaikan pesan kepada para suporter dalam bahasa Catalan, dengan berkata: "Terima kasih banyak atas dukungan kalian. Hidup Barcelona!".

Flick memilih sebuah foto dari acara perkenalan tim pada awal musim ini, selama turnamen Piala Joan Gamper, untuk menjadi foto pertama yang diunggahnya di akunnya.

Pelatih asal Jerman itu tampak tersenyum dan mengenakan jersey berlogo Barcelona, sebagai isyarat keterikatannya dengan klub dan kota tersebut, hal yang sebelumnya pernah ia ungkapkan dalam berbagai kesempatan, dengan ungkapan seperti "Barcelona sangat saya sukai" dan "Barcelona adalah klub kehidupan saya".

Langkah ini membuka kesempatan untuk berkomunikasi lebih dekat dengan pelatih asal Jerman tersebut, meski ia terbiasa menjaga kehidupan pribadinya jauh dari sorotan. Hingga kini belum diketahui apa yang akan disajikan Flick melalui akun barunya, tetapi diperkirakan ia akan mempertahankan gayanya yang bercirikan ketenangan dan profesionalisme, menurut surat kabar Catalan "Sport".

Selama satu jam pertamanya di Instagram, jumlah pengikutnya melampaui 100 ribu, dan ia pun mulai mengikuti seluruh pemain tim utama klub Catalan tersebut.

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