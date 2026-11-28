Bagikan Ikuti GOAL di Google

Empat gol yang dicetak Barcelona ke gawang Sabah asal Azerbaijan belum cukup untuk membuat Hansi Flick benar-benar puas. Bahkan pada malam Eropa yang berakhir dengan kemenangan besar, pelatih asal Jerman itu kembali dihadapkan pada masalah yang terus menghantuinya sejak menduduki kursi pelatih tim Catalan: ketidakmampuan menjaga gawang tetap bersih.

Iklan

Kekesalan Flick terlihat jelas dalam laga melawan Sabah, yang berakhir dengan kemenangan Barcelona 4-1 di Baku dalam ajang Liga Champions, setelah timnya kebobolan satu gol saat sudah unggul empat gol tanpa balas.

Reaksi pelatih asal Jerman itu tidak biasa. Ia melepas mantel penahan dinginnya dan melemparkannya ke bangku cadangan, sebuah momen yang mencerminkan besarnya kekesalannya atas gol yang bersarang di gawang timnya, meski kemenangan meyakinkan praktis sudah di tangan.

Menurut laporan harian Spanyol "Mundo Deportivo", apa yang terjadi di Baku mencerminkan salah satu masalah yang paling meresahkan Flick, terlebih kebobolan kini telah menjadi fenomena berulang yang sulit dihilangkan Barcelona, bahkan ketika tim mendominasi dan memenangi pertandingan dengan selisih yang nyaman.

Statistik Mengejutkan Menghantui Flick di Musim Ketiganya

Angka-angka memperlihatkan besarnya masalah lini belakang yang dialami Barcelona. Tim hanya mampu menjaga gawang tetap bersih dalam 5 dari 18 laga resmi yang dijalani pada musim 2026-2027, rasio yang mengkhawatirkan staf pelatih mengingat ambisi klub untuk bersaing memperebutkan semua gelar.

Iklan Iklan

Yang lebih menarik perhatian, 3 dari 5 laga tanpa kebobolan itu terjadi dalam empat pekan pertama LaLiga, yakni melawan Elche, Athletic Bilbao, dan Valencia.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya COR LaLiga 10.15 BAR Tonton

Namun, situasinya berubah drastis setelah itu. Sejak laga kelima melawan Feyenoord hingga duel kontra Sabah, Barcelona hanya mampu mencegah lawan mencetak gol dalam dua pertandingan, yaitu saat menghadapi Getafe dan Aston Villa.

Adapun lawan-lawan lainnya, semuanya berhasil membobol gawang tim Catalan, bahkan dalam laga yang berakhir dengan skor besar untuk Barcelona maupun laga ketika mereka kalah dengan selisih gol yang jelas, seperti saat menghadapi Alaves.

Iklan

90 dari 135 Laga: Lini Belakang Tak Memberi Flick Rasa Aman

Masalah ini tidak hanya terjadi pada musim ini, tetapi juga sepanjang masa kepemimpinan Flick sebagai pelatih Barcelona. Sejak ia datang pada musim panas 2024, tim telah memainkan 135 laga resmi di bawah arahannya dan kebobolan setidaknya satu gol dalam 90 di antaranya.

Berdasarkan statistik yang dipublikasikan "Mundo Deportivo", Barcelona gagal menjaga gawangnya tetap bersih dalam hampir dua pertiga pertandingan, angka yang menyoroti persoalan lini belakang yang hingga kini belum mampu dipecahkan secara tuntas oleh pelatih asal Jerman tersebut.

Iklan

Laga-laga saat tim kebobolan terbagi menjadi 39 pertandingan pada musim pertama 2024-2025 dan 38 pertandingan pada musim kedua 2025-2026, sementara skenario serupa berlanjut pada musim ini, dengan gawang mereka jebol dalam 13 dari 18 laga.

Jumlah Laga Bukan Satu-satunya Masalah

Meski angka-angka tersebut tampak mengkhawatirkan, Barcelona belum tentu kebobolan banyak gol di setiap laga. Masalah utamanya terletak pada seringnya gawang mereka jebol, bahkan ketika lawan tidak mampu menciptakan ancaman besar atau terus-menerus mengancam gawang mereka.

Iklan

Pada musim pertama di bawah Flick, tim kebobolan 72 gol, sebelum jumlahnya turun menjadi 63 gol pada musim kedua. Meski begitu, 72 gol yang bersarang di gawang Barcelona pada musim pertamanya itu merupakan catatan pertahanan terburuk tim setidaknya dalam 18 tahun terakhir, menurut laporan harian Spanyol tersebut.

Dengan demikian, masalah Flick tidak lagi sekadar terkait kesalahan individu atau detail pertandingan tertentu, melainkan telah menjadi fenomena yang berlangsung sepanjang musim-musimnya bersama tim Catalan. Sementara Barcelona terus menampilkan performa menyerang yang kuat dan meraih kemenangan, menjaga gawang tetap bersih masih menjadi tantangan yang belum menemukan jalan keluar yang konsisten bagi pelatih asal Jerman itu.