Flick: Ketenangan pemain ini mengejutkan saya, dan saya tidak terlibat dalam transfer Alvarez

Pelatih Barcelona asal Jerman, Hansi Flick, mengungkapkan kegembiraan besarnya atas kemenangan melawan Athletic Bilbao, dalam laga perdana tim di Stadion Spotify Camp Nou, yang memberikan Barca nilai sempurna dalam dua pertandingan pertama La Liga.

Flick menegaskan, menurut surat kabar Spanyol "Marca", kepuasan penuhnya atas awal langkah tim dan raihan poin sempurna, sembari memberikan pernyataan teknis yang luas seputar penampilan para pemain, masa depan bursa transfer, serta persiapan untuk fase berikutnya.

Mengenai hasil gol dan ketajaman serangan, pelatih Barca menjelaskan: "Kami memiliki ide untuk bermain dengan gaya menyerang yang lebih besar. Kami tampil dalam laga yang hebat dan menciptakan banyak peluang, tetapi kami hanya mencetak dua gol. Terkadang kami harus lebih tenang dan lebih banyak bermain demi rekan-rekan lainnya."

Terkait penampilan istimewa pemain Marc Bernal... maaf, mengenai penampilan pemain Xavi Espart, Flick memuji levelnya dengan mengatakan: "Saya sangat menghargai apa yang saya lihat darinya, dan saya kagum dengan kemampuannya bermain di sisi kiri juga. Ia selalu fokus, dan dari sisi taktik ia sangat luar biasa. Saya sangat senang, ia benar-benar pemain yang luar biasa."

Ia menambahkan: "Saya sedikit terkejut dengan ketenangannya dalam bermain dan cara ia menjalani pertandingan, itu hal yang luar biasa. Saya rasa tidak mudah bagi pemain mana pun untuk mengisi posisi ini, dan ia menampilkan kerja yang besar baik dengan bola maupun tanpa bola. Dari sisi teknis, ia berada di level tinggi, dan saya berharap ia terus di jalan ini karena ia memiliki potensi yang sangat besar."

Mengenai sejauh mana peningkatan level tim, pelatih Jerman itu menyatakan: "Saya rasa sisi yang paling penting terletak pada latihan-latihan yang kami jalani dan kualitas tinggi yang kami miliki dalam sesi-sesi latihan, dan itulah yang sesungguhnya kami butuhkan. Cara kami menjalankan latihan umpan dalam kelompok dan pertandingan mini sangat luar biasa, dan kami melihat cerminannya kemudian dalam pertandingan resmi, tetapi masih ada situasi yang bisa kami tingkatkan, terutama saat kehilangan bola."

Terkait perbandingan dan kontribusi para pemain, Flick menyatakan: "Bagi saya, tidak penting di posisi mana seorang pemain bermain, ia menunjukkan komitmen penuh terhadap klub dan tim. Selain itu, para suporter berinteraksi dengannya dengan luar biasa. Dan ada pemain-pemain lain yang menunjukkan komitmen yang sama seperti Eric dan Pedri, dan inilah yang benar-benar kami butuhkan; hadirnya para pemain yang tidak memikirkan diri mereka sendiri melainkan memikirkan orang lain, sebab yang terpenting adalah menyatukan tim dalam semua keputusan yang diambil."

Flick menolak berkomentar tentang sikap Atletico Madrid terkait negosiasi dengan Barcelona seputar Julian Alvarez di bursa transfer, dengan mengatakan: "Saya tidak ingin membicarakan topik ini, ia bukan pemain di tim kami dan saya tidak ingin berkomentar soal itu. Kami meraih kemenangan di pertandingan kedua dan saya senang dengan itu."

Ketika ditanya secara langsung tentang perekrutan Julian Alvarez, pelatih Barcelona itu berkata: "Saya tidak ingin membicarakannya, saya tidak terlibat dalam urusan ini. Deco dan yang lainnya adalah pihak yang menangani pekerjaan ini, sementara saya melakukan pekerjaan saya dan fokus sepenuhnya pada apa yang menjadi urusan saya."

Mengenai sejauh mana kebutuhan akan seorang penyerang murni, Flick menyatakan: "Saya tidak tahu apakah kami akan menyelesaikan pertandingan lebih awal dengan hadirnya penyerang murni, saya benar-benar tidak tahu. Peluang-peluang datang kepada kami dan kami bermain dengan cara yang saya inginkan. Kami memiliki potensi dan kami harus meningkatkan diri, tetapi kami bertahan dengan baik. Berni dan Pedri menampilkan pertandingan yang luar biasa, dan mungkin saya akan memulai pertandingan berikutnya dengan penyerang nomor sembilan yang lain."

Mengenai keberhasilan menjaga gawang tetap bersih, pelatih Jerman itu berkata: "Kami bertahan dengan sangat baik, dan ini adalah pertandingan kedua di mana kami tidak kebobolan satu gol pun. Kami harus terus menjaga keterpaduan dan komunikasi, tetapi saya senang dengan level kami sebab kami sudah mengumpulkan 6 poin."



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