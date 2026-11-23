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Hansi Flick mengambil keputusan mengejutkan terkait Lamine Yamal jelang laga Barcelona berikutnya melawan Baku, sebuah langkah yang tidak terduga.

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Dalam langkah yang mengirimkan pesan jelas soal prioritas menjaga para bintangnya, Barcelona memutuskan untuk membiarkan Lamine Yamal tetap di Spanyol dan tidak membawanya ke Azerbaijan untuk persiapan laga melawan Baku. Keputusan ini diambil setelah klub dan sang pemain sepakat memberinya waktu istirahat guna memulihkan kebugaran fisiknya, menyusul beberapa pekan penuh tekanan akibat padatnya jadwal pertandingan.

Harian Spanyol "Sport" melaporkan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara manajemen Barcelona dan sang pemain. Langkah ini menjadi bagian dari rencana staf pelatih yang dipimpin Hansi Flick untuk mengelola beban fisik serta mencegah sang winger muda mengalami kelelahan akibat pertandingan yang datang beruntun dan singkatnya waktu pemulihan di antara laga.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa akumulasi beban fisik dalam beberapa waktu terakhir, ditambah suhu rendah yang diperkirakan terjadi di Azerbaijan, membuat staf pelatih bersikap hati-hati terhadap kondisi sang pemain, mengingat ia merupakan salah satu elemen kunci yang diandalkan tim di berbagai kompetisi.

"Sport" juga mencatat kehadiran Lamine Yamal di festival "Joan Gamper" di kompleks olahraga milik Barcelona pagi ini. Namun, ia tidak lama berada di fasilitas tersebut. Yamal meninggalkan lokasi kurang dari sepuluh menit setelah tiba, sementara klub tengah bersiap untuk memberangkatkan tim ke Azerbaijan.

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Absennya Yamal dari lawatan ini tidak berkaitan dengan menurunnya komitmen sang pemain terhadap Barcelona. Keputusan tersebut justru merupakan bagian dari kesepakatan bersama yang bertujuan memberinya kesempatan untuk mengambil napas, setelah tim menjalani serangkaian pertandingan berdekatan dengan rata-rata satu laga setiap tiga hari. Kondisi itu mempersempit peluang para pemain untuk memulihkan tenaga secara penuh.