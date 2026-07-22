Sebuah laporan media mengungkap ketegangan hubungan antara pelatih asal Jerman, Hansi Flick, direktur teknik Barcelona, dan gelandang asal Belanda, Frenkie de Jong, di tengah perkembangan yang terjadi pada akhir musim lalu.

Jurnalis Spanyol yang mengkhususkan diri pada berita Barcelona, Gerard Romero, pada hari Rabu ini menyebutkan bahwa Flick telah kehilangan kepercayaannya secara total terhadap De Jong, seraya menandaskan bahwa krisis tersebut mencapai puncaknya pada laga leg kedua perempat final Liga Champions Eropa, ketika Barca tersingkir dari turnamen di tangan Atletico Madrid.

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Romero menambahkan bahwa Flick ingin menurunkan De Jong sebagai starter pada laga leg kedua, setelah pemain tersebut mendapatkan izin medis untuk tampil, namun pemain internasional Belanda itu menolaknya guna menghindari risiko, dan hal inilah yang memicu perselisihan antara kedua belah pihak.

Ia menandaskan bahwa De Jong tengah mencari jalan keluar dari Barca, terlebih setelah hubungan antara dirinya dan Flick menjadi sangat tegang.

Perlu diingat bahwa gelandang Blaugrana ini mengalami cedera parah pada lututnya, yang dideritanya saat tampil bersama Belanda di Piala Dunia 2026, dan tengah mempertimbangkan opsi tindakan operasi, tetapi ia menunda kepastian mengenai hal itu sambil menunggu apa yang akan terungkap dari berbagai peristiwa terkait masa depannya.