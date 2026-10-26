Hans Flick, pelatih Barcelona, menerima pukulan telak pertama dalam waktu yang lama, setelah Barcelona tampak tak mampu menemukan solusi menghadapi Real Madrid di El Clasico, di tengah menurunnya efektivitas serangan dan absennya gagasan taktis.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Flick mendapatkan pujian besar di Barcelona, berkat kemampuannya mengangkat tim yang sempat sangat kesulitan di akhir era Xavi, namun kali ini ia mengakhiri El Clasico dengan dipengaruhi kekalahan, sebuah pemandangan yang tidak biasa terjadi sejak lama.

Barcelona tampil sebagai tim yang kehilangan vertikalitas, ambisi, dan vitalitas yang biasanya menjadi ciri khasnya, selain absennya ketegasan serta keraguan dalam mengambil keputusan. Tim juga terlihat tak mampu menemukan solusi taktis menghadapi rencana logis yang disusun Jose Mourinho, yang sebenarnya bisa diprediksi.

Lebih dari itu, Barcelona tak mampu menyelamatkan diri dengan hasil imbang, pada malam ketika hampir tidak ada hal yang berjalan baik.

Surat kabar tersebut menyinggung bahwa ada hal-hal yang tidak berjalan dengan baik di dalam Barcelona, di mana Flick berusaha meredam dampak kekalahan dari Paris Saint-Germain, dengan mengatakan setelah kekalahan di Stadion Parc des Princes: "Tentu saja saya memikirkan Real Madrid."

Hal itu merupakan penjelasan yang belum pernah digunakan sang pelatih Jerman sejak kedatangannya di Barcelona, karena fokus pada setiap pertandingan satu per satu selalu menjadi prioritas utamanya.

Paris Saint-Germain melepaskan 15 tembakan ke arah gawang Joan Garcia, yang mencerminkan besarnya masalah yang dialami tim Catalan tersebut.

Real Madrid tidak sampai ke gawang Barcelona dengan intensitas yang sama selama El Clasico, karena melepaskan lima tembakan ke arah gawang, namun mereka mampu memberikan kekalahan yang lebih besar kepada rivalnya ketika skor menunjukkan keunggulan Los Blancos dengan satu gol tanpa balasan, dalam duel yang di babak kedua Barcelona berusaha bangkit, namun tak mampu melakukannya.

Pertandingan ini juga mengungkap celah taktis yang jelas, setelah Real Madrid berhasil membatasi bahaya Rodri dan Pedri, yang tidak mampu melibatkan Fermin Lopez dalam permainan, sehingga pemain yang terakhir ini tampak terisolasi dari rekan-rekannya.

Permainan dari kedalaman absen, dan performa melalui sisi lapangan pun terbatas, kecuali usaha yang dilakukan Gordon.

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Dilema Yamal

Lamine Yamal menjadi sumber lain dalam membangun permainan Barcelona, namun Marc Cucurella berhasil meredamnya. Sungguh mengejutkan, setelah apa yang terjadi melawan Chelsea musim lalu di Stadion Stamford Bridge, sang pelatih Jerman tidak mencoba solusi yang berbeda, seperti menarik Lamine dari sayap, dan mengirim Raphinha untuk menjalani duel satu lawan satu langsung dengan bek internasional itu.

Yamal tidak merasa nyaman sepanjang pertandingan, hal yang membuatnya tegang, sebagaimana terlihat pada peluang yang ia buang sebelum akhir babak pertama.

Flick juga tampak tak mampu menangani pergantian pemain, karena ia hanya melakukan pergantian terpaksa dengan memasukkan Baldé menggantikan Eric Garcia karena cedera, sebelum menunggu hingga menit ke-74 untuk memasukkan Frenkie de Jong.

Ia juga memasukkan Ademi dan Gordon pada menit ke-84, ketika tidak ada lagi waktu yang cukup bagi keduanya untuk memberi pengaruh positif pada jalannya laga, bahkan keikutsertaan mereka justru berdampak negatif bagi tim.

Kedua pemain itu tampak jauh dari atmosfer pertandingan yang penuh emosi, karena pemain Brasil itu kehilangan bola pada salah satu sentuhan awalnya, yang darinya bermula serangan yang berbuah gol kedua Kylian Mbappé untuk Real Madrid.

Konferensi pers jadi bukti terbaik

Flick tampak tanpa gagasan bahkan selama konferensi pers, karena ia tidak menemukan pegangan selain kelelahan fisik, seminggu waktu yang tersedia bagi tim untuk memulihkan kondisinya, dan keinginannya untuk memperbaiki performa sebuah skuad yang masih jauh dari level penuhnya.

Upaya sang pelatih Jerman untuk meraih kemenangan ke-100 bersama Barcelona dalam pekan ini juga gagal, setelah catatannya berhenti pada 99 kemenangan, 10 hasil imbang, dan 21 kekalahan.

Kredit Flick di mata suporter dan manajemen Barcelona tidak diragukan lagi masih besar, namun sang pelatih Jerman dan para asistennya akan dituntut untuk melipatgandakan upaya demi mengembalikan vitalitas tim, yang gagal pada pekan pertama saat ingin membuktikan kemampuannya bersaing memperebutkan seluruh gelar musim ini.

Flick sebelumnya menegaskan bahwa Barcelona akan mencapai kesiapan penuhnya setelah jeda internasional pertama, namun kesan yang berkembang saat ini adalah bahwa tim memulai musim dengan lebih baik dari yang diperkirakan, sebelum kini memasuki fase penurunan level.