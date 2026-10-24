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Flick: Kami Tak Akan Mengulangi Kesalahan di Paris dalam El Clasico, dan Dua Pemain Ini Akan Absen

H. Flick
J. Kounde
D. Olmo
J. Mourinho
Real Madrid
Barcelona
LaLiga
Jerman
Prancis
Spanyol
Portugal

Pukulan telak untuk Barcelona

Pelatih Barcelona, Hansi Flick, menegaskan kesiapannya menghadapi salah satu kekuatan besar Real Madrid, Minggu besok, dalam El Clasico pada pekan ke-10 Liga Spanyol.

Flick mengatakan, dalam konferensi pers jelang pertandingan: "Saya memperkirakan akan menghadapi tim yang memiliki kepercayaan diri besar di El Clasico, karena pada akhirnya kita berbicara tentang klub besar yang memiliki pemain-pemain hebat dan pelatih hebat. Inilah pandangan saya tentang lawan."

Ia menambahkan: "Tim ini memiliki kualitas besar, terutama di lini depan, dan mereka tampil bagus dalam pertandingan-pertandingan terakhir mereka."

Flick ditanya, "Apakah kalian berlatih menghadapi bola-bola mati?" Ia menjawab: "Bola-bola mati adalah salah satu kekuatan Real Madrid, mereka adalah salah satu tim terbaik dalam aspek ini. Kami membicarakannya hari ini dan kami bekerja untuk bersiap menghadapinya. Kami harus bertahan dengan lebih baik dibandingkan yang kami lakukan di Paris."

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Ia menutup: "Koundé tidak akan bermain besok, dan kami tidak ingin mengambil risiko dengannya, kami harus menerima hal itu. Olmo sedang melewati periode yang sangat bagus, dan dalam kondisi 100% siap. Namun ia kurang beruntung. Kami harus menerima hal ini, dan ia akan absen dalam banyak pertandingan, dan situasi ini tidak mudah baginya. Tetapi kami juga punya Fermín."


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