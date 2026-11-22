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Pelatih Barcelona, Hansi Flick, menjelaskan keputusannya memasang Frenkie de Jong sebagai bek tengah dan menurunkan Eric Garcia sebagai bek kanan saat menghadapi Villarreal pada Minggu (hari ini) di Stadion Spotify Camp Nou dalam lanjutan pekan ke-13 Liga Spanyol.

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Barcelona tengah menghadapi krisis di lini belakang akibat cedera, setelah Andreas Christensen dipastikan absen dalam dua pertandingan, sementara Pau Cubarsí mengalami sedikit nyeri di area panggul dan tim pelatih memilih untuk berhati-hati menangani kondisinya.

Di sisi lain, Jules Koundé dan Eric Garcia kembali masuk dalam hitungan tim, dan De Jong sudah bisa dimainkan meski sempat merasakan sedikit ketidaknyamanan selama jeda internasional.

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Ketika ditanya alasan menempatkan De Jong sebagai bek tengah dan Eric Garcia sebagai bek sayap, Flick menjawab sambil tertawa: "Bagaimana saya memutuskannya? Itu bukan rahasia."

Ia menambahkan: "Frenkie bermain sebagai bek tengah dan Eric sebagai bek sayap. Tentu saja keduanya bisa bermain di kedua posisi tersebut, tetapi saya rasa Frenkie lebih baik di tengah, di lini tengah, di mana ia juga bisa mengendalikan jalannya pertandingan. Penampilannya bagus, karena itulah kami mengambil keputusan ini."

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Pelatih asal Jerman itu juga berbicara tentang sulitnya menghadapi Villarreal. Ia memuji kerja pelatih mereka, Iñigo Pérez, yang sebelumnya menangani Rayo Vallecano, serta menegaskan kekagumannya terhadap gaya bermain dan kepercayaan diri tim tersebut.

"Saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan sang pelatih, baik di Villarreal maupun Rayo Vallecano. Kemarin saya bilang bahwa ia akan memiliki karier yang luar biasa. Saya suka gaya bermain dan kepercayaan diri mereka, dan menyenangkan menyaksikannya," ujar Flick.

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Terkait transisi menyerang, Flick menekankan betapa pentingnya hal itu bagi Barcelona, terlebih tim memiliki sejumlah pemain yang punya kecepatan dan kemampuan memanfaatkan ruang.

"Transisi menyerang sangat penting bagi kami. Kami punya kecepatan luar biasa lewat Karim Adeyemi, Raphinha, Lamine Yamal, dan Fermín. Kami bisa memanfaatkan ruang yang ditinggalkan lawan dan menciptakan peluang lewat transisi menyerang, tetapi kita lihat saja apa yang akan terjadi," katanya.

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Ia juga menjelaskan alasan memilih Karim Adeyemi sebagai starter: "Karim menjadi starter hari ini karena Anthony Gordon menjalani dua pertandingan bersama tim nasionalnya, dan karena Karim berlatih dengan sangat baik sehingga layak mendapat kesempatan tampil sejak awal. Sekarang ia harus menunjukkan seberapa bagus kualitasnya."

Barcelona berharap bisa menaklukkan Villarreal untuk menjadi pemimpin tunggal klasemen Liga Spanyol, sebelum memasuki rangkaian jadwal padat hingga akhir tahun yang mencakup laga domestik dan Liga Champions.

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Tim Catalan itu menjalani laga kontra Villarreal dengan status pemuncak klasemen LaLiga dengan koleksi 33 poin, hanya unggul selisih gol atas Real Madrid di posisi kedua, yang kemarin, Sabtu, meraih kemenangan dramatis 2-1 atas tamunya, Celta Vigo, di Stadion Santiago Bernabéu.

Real Madrid sempat tertinggal satu gol sebelum merebut kemenangan lewat gol Jude Bellingham dan Carlos Espi.