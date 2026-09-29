Barcelona terus melakukan pergerakan dini di bursa transfer, menempatkan posisi bek sayap sebagai salah satu prioritas mereka, di tengah upaya direktur olahraga mencari transfer cerdas yang sesuai dengan kemampuan finansial klub yang terbatas.

Menurut surat kabar "Sport", yang dikutip situs "Foot Mercato" Prancis, Barcelona sedang memantau sejumlah opsi potensial untuk memperkuat posisi bek sayap selama periode transfer mendatang, dengan fokus yang jelas pada para pemain yang kontraknya akan berakhir, sehingga memungkinkan perekrutan mereka tanpa membayar biaya transfer.

Meski tim memiliki beragam pilihan di posisi ini, dengan kehadiran Jules Koundé dan Eric García di sisi kanan, serta Joao Cancelo, Alejandro Baldé, dan Xavi Espart di sisi kiri, direktur Barcelona tetap menantikan setiap peluang yang tepat di bursa untuk memperkuat skuad tim.

Sejumlah nama pemain senior menonjol dalam radar klub Katalan itu, yang paling utama adalah David Raum, kapten Leipzig, yang dikenal baik oleh pelatih Hansi Flick, di samping Tyrick Mitchell, bek Crystal Palace, yang kontraknya akan berakhir pada akhir musim ini.

Sebelumnya, Barcelona pernah menjajaki opsi lain di posisi bek sayap, di antaranya Alejandro Grimaldo, pemain Atlético Madrid, dan Andrea Cambiaso, bek Juventus, dalam rangka rencana klub untuk memperkuat posisi ini.

Barcelona tidak memiliki keleluasaan untuk menunggu terlalu lama, karena regulasi mengizinkan para pemain yang kontraknya akan berakhir untuk bernegosiasi dan menandatangani kontrak dengan klub baru mulai Januari mendatang, sehingga mendorong direktur olahraga untuk menuntaskan pergerakan mereka lebih awal sebelum para pesaing lain turut masuk dalam perburuan.







