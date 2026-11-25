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Pelatih Barcelona Hansi Flick meninggalkan laga melawan Sabah dengan rasa puas penuh atas hasilnya. Namun, ia tidak menyembunyikan catatannya soal sejumlah kesalahan, juga kekhawatirannya terhadap Alejandro Balde yang keluar lapangan karena cedera. Di sisi lain, ia secara khusus memuji Gabriel Jesus yang berhasil mencetak gol meski hanya mendapat sedikit menit bermain musim ini.

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Barcelona meraih kemenangan besar 4-1 atas Sabah pada laga kelima Liga Champions, dalam perjalanan tandang Eropa terjauh sepanjang sejarah klub. Tim Catalan itu menghadapi lawan yang tidak punya apa pun untuk dipertaruhkan dan bermain dengan sangat berani.

Ketika ditanya dalam konferensi pers usai pertandingan mengenai kepuasannya terhadap penampilan para pemain yang mendapat lebih sedikit menit bermain musim ini, Flick menjawab: "Ya, saya senang dengan penampilan mereka. Biasanya ini tidak mudah, terutama dalam pertandingan seperti ini, karena Sabah tidak punya apa pun untuk dipertaruhkan, mereka hanya bisa menang."

Ia menambahkan: "Saya rasa kami menguasai bola lebih dari 70% pada babak pertama. Satu-satunya hal yang membuat saya tidak puas adalah kesalahan yang kami buat. Itu kesalahan-kesalahan mudah, dan itu bukan cara kami ingin bermain."

Pelatih asal Jerman itu melanjutkan: "Kami harus memperbaiki aspek-aspek tersebut, tetapi pada akhirnya, meraih tiga poin adalah hal yang sangat bagus. Saya rasa kami bermain dengan intensitas lebih tinggi pada babak kedua dan mencetak tiga gol."

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Mengenai kondisi Pedri, ia menegaskan: "Dia baik-baik saja. Rencananya dia hanya bermain 45 menit, dan apa pun yang terjadi dalam pertandingan, dia akan keluar setelahnya lalu digantikan Dani Olmo, yang juga dijadwalkan bermain 45 menit, tidak lebih. Saya rasa itu bagus, begitu pula untuk pemain lain, demi mengatur beban dan menit bermain."

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Ia melanjutkan: "Saya sangat senang dengan penampilan semua pemain. Tentu saja, kami bisa tampil jauh lebih baik. Namun pada akhirnya, saya senang kami menguasai pertandingan dan menang 4-1."

Adapun soal kondisi Alejandro Balde setelah keluar dari pertandingan, Flick mengungkapkan bahwa sang pemain mengalami terkilir ringan: "Balde mengalami terkilir ringan, karena itu dia harus meninggalkan lapangan. Kami belum tahu persis apa yang terjadi, jadi kami harus menunggu sampai besok untuk mengetahui kondisinya. Kami berharap semuanya baik-baik saja."

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Flick juga memuji penampilan Balde selama satu jam ia bermain: "Dia memainkan pertandingan yang bagus, dan bagi saya penampilannya juga luar biasa. Seperti yang kalian tahu, tidak mudah bagi pemain yang tidak mendapat banyak menit bermain untuk tiba-tiba tampil dalam pertandingan seperti ini. Saya hanya ingin mengatakan bahwa dia telah bekerja dengan baik."

Flick turut berbicara tentang Gabriel Jesus, yang telah mencapai lima gol meski minim menit bermain: "Seperti yang kalian tahu, ini tidak mudah bagi Gabriel, karena dia berada di belakang Raphinha, dan Raphinha selalu ingin mendapat menit bermain sebanyak mungkin. Dia pemain yang sangat penting bagi kami. Namun, Gabriel berlatih dengan fokus tinggi, dan itu sangat saya sukai. Saya menyukai kualitasnya dalam latihan dan mentalitasnya yang selalu positif."

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Ia menyoroti: "Ketika dia datang ke sini, saya berbicara dengannya dan mengatakan bahwa saya tidak tahu bagaimana segalanya akan berjalan atau seperti apa posisinya nanti. Saya memberitahunya bahwa terkadang dia mungkin mendapat lebih sedikit menit bermain, dan dia menerimanya sepenuhnya, karena dia ingin membantu tim."

Ia melanjutkan: "Ketika Anda melihat kualitas Jesus dan melihat bahwa dia mencetak lima gol dalam menit bermain yang sedikit ini, itu luar biasa. Sangat penting bagi kami memiliki pemain dengan kualitas seperti ini di bangku cadangan, yang siap tampil ketika kami membutuhkan mereka."

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Ditanya apakah para pemain cadangan sudah menunjukkan cukup banyak untuk bersaing dengan para pemain inti, Flick mengatakan: "Ketika Anda tidak mendapat banyak menit bermain pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, sulit untuk tiba-tiba tampil dalam pertandingan seperti ini. Namun, mereka tampil bagus dan bekerja dengan baik."

Flick menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Saya senang dengan mereka, dan inilah persis yang saya inginkan dari mereka. Terutama pada babak kedua, kami menguasai pertandingan dan mampu mencetak gol. Meraih tiga poin di sini sangatlah penting. Saya tahu semua orang mungkin menganggap kemenangan sebagai hal yang wajar bagi kami, tetapi pertandingan seperti ini tidak selalu mudah."