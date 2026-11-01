Sebuah laporan media Spanyol mengungkap, hari Minggu ini, bahwa jadwal transfer Karim Adeyemi ke Barcelona telah dimajukan selama bursa transfer musim panas, sehingga terjadi satu tahun penuh lebih awal dari jadwal yang ditetapkan.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Barcelona telah lama memantau secara cermat perkembangan level sayap internasional Jerman tersebut, mengingat kekaguman besar yang dimilikinya dari Hans Flick, yang memegang peran paling menonjol dalam menyelesaikan transfer ini.

Flick mengenal kemampuan sang pemain dengan baik sejak bekerja bersama berbagai kelompok usia timnas Jerman, di mana keduanya pernah menjalani pengalaman bersama, dan ia memahami potensi besar yang dimiliki pemain tersebut.

Transfer ini akan menjadi keuntungan strategis yang besar bagi Barcelona dari sisi finansial, seandainya mereka menunggu hingga berakhirnya kontrak pemain dengan Borussia Dortmund pada musim panas 2027.

Namun klub Jerman tersebut, yang mengetahui pergerakan Adeyemi dalam persiapan musim berikutnya, memperingatkannya dengan jelas mengenai kemungkinan ia bertahan bersama tim tanpa memperpanjang kontraknya yang hampir berakhir.

Dortmund memberi tahu sang pemain bahwa tidak memperpanjang kontrak akan membuatnya menghadapi kemungkinan besar untuk menghabiskan musim di bangku tribune atau nyaris sepenuhnya menjauh dari partisipasi, yang akan menimbulkan kerugian jelas bagi perjalanan kariernya, dan bahkan memengaruhi perkembangannya di masa depan.

Kepergian Ferran Torres ke Paris Saint-Germain menambah peluang terselesaikannya transfer ini, setelah ia meninggalkan tempat kosong di lini depan Barcelona.

Klub Catalan itu menyadari situasi tersebut, dan memutuskan untuk memajukan jadwal perekrutan sang pemain, serta memulai negosiasi dengan Borussia Dortmund, dengan memanfaatkan sisa kontraknya yang hanya tinggal satu tahun, yang membuat transfer ini terjangkau dari sisi finansial, sebagaimana yang akhirnya benar-benar terjadi.

Semua pihak keluar dengan puas atas kesepakatan ini, sehingga Adeyemi bergabung dengan Barcelona satu tahun lebih awal dari jadwal yang ditetapkan.

Memanfaatkan Peluang

Taruhan Barcelona pada sang pemain mulai membuahkan hasil selama bulan-bulan pertama kompetisi, karena sayap Jerman itu memanfaatkan menit-menit yang diberikan Hans Flick kepadanya, dan ia memulihkan vitalitas serta kecepatan yang sempat hilang selama musim lalu bersama Borussia Dortmund.

Adeyemi menjadi kartu as yang diandalkan tim dari bangku cadangan, berkat kecepatan dan kemampuannya membuat perbedaan, ketika ia masuk menggantikan Gordon, yang memiliki gaya bermain lebih rasional dan disiplin dari sisi taktik.

Sang pemain juga memberikan opsi yang berbeda bagi tim, baik saat tampil sebagai pemain pengganti maupun saat dipilih dalam susunan pemain inti, khususnya di sisi kiri, di mana ia memberikan serangan Barcelona sedikit unsur ketidakteraturan dan pergerakan yang tak terduga.

Angka-angka Adeyemi menegaskan awal yang bagus, sebelum menghadapi Alaves, setelah ia bermain selama 452 menit yang tersebar dalam 13 penampilan, di mana ia mencetak 4 gol, dengan rincian dua gol di Liga Spanyol dan dua gol di Liga Champions Eropa, serta memberikan 3 assist, semuanya di kompetisi domestik.