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Barcelona tengah menjalani salah satu periode tersulit dalam beberapa tahun terakhir, bukan hanya dari sisi hasil, tetapi juga dari sisi perencanaan masa depan. Saat tim menderita kekurangan yang jelas di jantung pertahanan akibat cedera yang berulang, pelatih Hansi Flick dan direktur olahraga Deco mendapati diri mereka tak berdaya untuk bergerak, karena situasi finansial yang sulit membelenggu manajemen olahraga dan menyulitkan mereka mengejar opsi-opsi utama.

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Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Flick dan Deco menegaskan keinginan jelas mereka untuk memperkuat lini pertahanan selama bursa transfer musim dingin mendatang, seraya menegaskan bahwa posisi bek tengah adalah area yang paling terdampak cedera, dan membutuhkan penguatan mendesak jika tim ingin bersaing di semua gelar hingga akhir musim.

Namun masalahnya bukan pada keinginan, melainkan pada kemampuan. Manajemen tidak ingin merekrut seorang pemain profesional hanya untuk enam bulan, atau pemain yang tidak meningkatkan kualitas tim saat ini. Tujuannya adalah merekrut seorang bek istimewa dengan sejarah panjang bersama klub, bek kelas atas yang mampu memimpin lini pertahanan selama bertahun-tahun, dan jenis pemain seperti ini membutuhkan investasi besar yang tidak dapat dipenuhi saat ini, yang menjelaskan berbagai kesulitan dan minggu-minggu yang berlalu tanpa kemajuan berarti.

Barcelona tetap terikat pada aturan 1:1 berkat perpanjangan kontrak Raphinha, di antara alasan-alasan lain, karena kontrak barunya memperpanjang kontrak saat ini dan menurunkan cicilan pembayarannya. Selain itu, kenaikan gajinya tidak akan langsung berlaku, melainkan akan diterapkan pada musim depan, sehingga tidak akan memengaruhi tagihan gaji saat ini.

Namun sebaliknya, perpanjangan kontrak Xavi Espart, perpanjangan yang sudah dekat untuk Marc Bernal, serta kontrak Bryan Farinas dan Gerard Martin yang sudah berjalan, memengaruhi total biaya tim, dan inilah yang menjelaskan sebagian kesulitan Barcelona dalam menuntaskan kesepakatan selama bulan Januari.

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Baik kantor Camp Nou maupun kompleks olahraga Ciutat Esportiva Joan Gamper menegaskan dengan jelas bahwa mereka tidak ingin merekrut pemain hanya untuk beberapa bulan saja; tujuannya adalah memperkuat lini pertahanan dengan seorang bek tengah kelas atas, dan kesepakatan ini membutuhkan pengeluaran yang tidak dapat ditanggung klub saat ini, kecuali jika salah seorang pemain pergi, dan untuk saat ini, tidak ada kesepakatan yang telah mencapai tahap lanjut dalam hal ini.

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Seluruh perhatian tertuju pada Alejandro Balde. Klub menunjukkan keyakinan atas kepergian bek kiri tersebut pada bulan Januari, tetapi masa depannya masih belum jelas hingga hari ini. Sejauh ini sang pemain menunjukkan keraguan untuk meninggalkan klub, dan tawaran-tawaran yang diajukan kepadanya belum sepenuhnya memuaskan. Namun, klub meyakini bahwa keterasingannya saat ini bisa mengubah pandangannya dalam beberapa minggu mendatang, meski demikian para pejabat di dewan direksi tidak yakin akan hal itu.

Meski demikian, pintu Barcelona juga terbuka bagi kepergian pemain-pemain lain dari skuad Hansi Flick, karena klub perlu menjual sejumlah pemain. Tidak seluruh tim dijual, ada pemain-pemain yang tidak boleh diganggu gugat, seperti Raphinha, Pedri, Cubarsi, dan Lamine, tetapi manajemen siap mendengarkan tawaran untuk sejumlah pemain lainnya.

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Deco dan timnya memiliki daftar nama bek-bek potensial, tetapi semuanya melebihi anggaran mereka saat ini. Meski demikian, para direktur olahraga tidak menutup pintu bagi opsi apa pun. Ada harapan untuk mendatangkan tambahan selama bursa transfer musim panas mendatang, meskipun hal itu sulit.

Mereka sudah tahu sejak musim panas bahwa merekrut pemain mana pun pada bulan Januari akan rumit karena situasi finansial klub. Namun pekerjaan mereka terus berjalan, dan mereka menggelar pertemuan dengan sejumlah pemain, beberapa di antaranya belum diungkap identitasnya, yang memiliki spesifikasi yang dibutuhkan.

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Terlepas dari keinginan mereka, nama-nama seperti Tah, Bastoni, Nistad, Gvardiol, Nathan, dan Rees bukanlah opsi yang tersedia saat ini karena berada di luar jangkauan mereka, tetapi Barcelona tidak menutup kemungkinan apa pun, karena situasi bisa berubah: bisa saja ada kepergian tak terduga, atau kesepakatan yang mungkin terjadi terpaksa dilakukan, bahkan dalam bentuk peminjaman. Mereka optimistis, tetapi waktu terus berjalan, dan lini pertahanan berteriak meminta bantuan.