Keraguan menyelimuti kesiapan Gerard Martin, bek Barcelona, untuk tampil dalam laga melawan Paris Saint-Germain, yang dijadwalkan berlangsung Selasa, dalam rangkaian pertandingan pekan ketiga dari fase liga Liga Champions Eropa.

Hal ini terjadi di tengah pembengkakan yang masih berlanjut pada pergelangan kaki pemain tersebut setelah ia mengalami injakan keras pada pertandingan melawan Real Betis akhir pekan lalu.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", pemeriksaan medis menyingkirkan kemungkinan Gerard Martin mengalami cedera struktural, namun mengungkap bahwa pembengkakan pada pergelangan kaki masih berlanjut, meski tidak ada kerusakan internal.

Status pemain tersebut untuk tampil sebagai starter atau bergabung dalam daftar pertandingan diperkirakan baru akan ditentukan pada saat-saat terakhir.

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

Hansi Flick menghadapi tantangan taktis yang rumit menjelang laga yang dinantikan di ibu kota Prancis, di tengah kekurangan jumlah pemain yang dialami lini pertahanan Barcelona akibat absennya Eric Garcia, Jules Kounde, dan Andreas Christensen.

Absennya para pemain ini membuat opsi pertahanan yang tersedia bagi tim utama terbatas hanya pada lima pemain saja, sehingga mendorong tim pelatih untuk memanggil Alex Campos, bek tengah berbakat di Barcelona Atletic yang berasal dari Aitona, dan yang untuk pertama kalinya muncul dalam daftar resmi tim.

Keputusan akhir mengenai tampilnya Gerard Martin akan ditentukan berdasarkan penilaian bersama antara tim medis, tim pelatih, dan pemain itu sendiri, dengan keharusan mengkaji risiko dalam jangka pendek dan menengah. Eric Garcia akan absen dari lapangan selama sebulan ke depan, sementara peluang Jules Kounde untuk tampil dalam laga El Clasico Minggu mendatang tampak sangat kecil, yang semakin menambah pentingnya menjaga opsi pertahanan yang tersedia.

Dalam kondisi seperti ini, Barcelona harus mengkaji sejauh mana kelayakan mengambil risiko menurunkan pemain tersebut pada fase awal Liga Champions Eropa ini, di mana tekanan terkait memastikan lolos masih belum mendesak, yang memberi tim pelatih kesempatan untuk menilai situasi dengan tenang sebelum mengambil keputusan akhir.

Sebaliknya, Gerard Martin memiliki catatan istimewa dalam hal kesiapan fisik, karena ia tidak pernah mengalami cedera otot maupun sendi selama empat musim ia mengenakan jersey Barcelona, baik di tim cadangan maupun tim utama.

Satu-satunya cedera yang pernah ia alami sebelumnya terbatas pada masalah di pergelangan tangan saat ia membela tim nasional Spanyol U-21.

Bek Barcelona ini merupakan contoh pemain yang teliti dalam merawat tubuhnya dan disiplin menjaga kondisi fisik yang dituntut di level tertinggi. Perkembangan besar yang ia tunjukkan dalam waktu singkat juga mencerminkan kemajuan yang telah ia capai, di samping posisi istimewa yang ia miliki di mata Hansi Flick.



