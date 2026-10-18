Pelatih Barcelona, Hansi Flick, berupaya membalas kekalahan dari Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, ketika kedua tim bertemu di Stadion Parc des Princes, Selasa malam mendatang, pada matchday ketiga fase liga Liga Champions Eropa.

Barcelona melangkah mantap pada musim ini, baik di LaLiga maupun Liga Champions Eropa, dengan mengumpulkan 27 poin dari 9 pertandingan (nilai sempurna), ditambah 6 poin dari dua matchday pertama di kompetisi Eropa tersebut.

Di sisi lain, Saint-Germain juga mengoleksi 6 poin setelah dua matchday berjalan di Liga Champions Eropa, melawan Slovan Bratislava dan Manchester City.

Flick telah berhadapan dengan Enrique dalam dua pertemuan sebelumnya, bermain imbang pada laga pertama, dan pelatih Spanyol itu menang pada laga kedua.

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", pertemuan pertama antara keduanya terjadi di fase grup Piala Dunia 2022 di Qatar, saat Flick menjadi pelatih Jerman dan Luis Enrique menjadi pelatih Spanyol, dan pertandingan berakhir dengan skor 1-1.

Ketika itu Alvaro Morata membawa Spanyol unggul pada menit ke-62, lalu Niclas Fullkrug menyamakan kedudukan bagi Jerman tujuh menit sebelum pertandingan berakhir.

Pertemuan kedua antara Flick dan Lucho terjadi musim lalu, juga pada fase liga Liga Champions Eropa, tetapi kali ini keduanya bersama Barcelona dan Paris Saint-Germain, dan tim yang disebut terakhir keluar sebagai pemenang (2-1).

Barcelona unggul lebih dulu lewat gol Ferran Torres, yang saat ini menjadi pemain klub Prancis tersebut, di Stadion Olimpiade Lluis Companys di Montjuic, namun Senny Mayulu menyamakan kedudukan bagi Paris pada menit ke-38, kemudian pada detik-detik terakhir, Goncalo Ramos (kini pemain Milan) mencetak gol kemenangan yang menentukan.



