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Barcelona tiba di Azerbaijan pada Senin malam setelah menuntaskan perjalanan terjauh dalam sejarah mereka di kompetisi Eropa. Pesawat klub Catalan itu mendarat di Baku sebagai persiapan menghadapi Sabah pada Rabu dalam laga kelima fase grup Liga Champions.

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Pasukan Hansi Flick menempuh jarak hampir 4.000 kilometer. Tepatnya, Baku berjarak 3.970 kilometer dari Barcelona, menjadikannya perjalanan terjauh yang pernah ditempuh klub Catalan itu di kompetisi kontinental mana pun.

Rombongan Catalan yang dipimpin Presiden klub Joan Laporta tiba di Azerbaijan setelah penerbangan lebih dari lima jam. Tim berangkat tak lama setelah pukul 13.00 dalam perjalanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menguji kesabaran para pemain serta staf pelatih sepanjang rute panjang menuju Eropa Timur. Setibanya di sana, rombongan disambut sejumlah pejabat dan suporter.

Barcelona akan menggelar latihan besok, Selasa, pukul 17.00 di Stadion Olimpiade Baku, stadion yang akan menjadi tuan rumah pertandingan tersebut.

Hansi Flick dan Frenkie de Jong dijadwalkan berbicara kepada media 45 menit sebelum latihan dimulai untuk membahas persiapan, absennya sejumlah pemain, serta rencana tim dalam laga tandang yang sulit ini.

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Harian Spanyol Marca mengutip sumber dari dalam rombongan Barcelona yang menyebut suasana tetap positif meski perjalanan begitu panjang, dan semua pihak menyadari pentingnya pertandingan ini.

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Kepulangan ke Barcelona akan dilakukan segera, karena Blaugrana akan menumpang pesawat pribadi langsung setelah laga melawan Sabah. Tidak akan ada latihan pada Kamis, sebab Flick memprioritaskan istirahat para pemainnya setelah perjalanan panjang ini.

Latihan berikutnya dijadwalkan pada Jumat pagi sebagai persiapan menghadapi laga selanjutnya di LaLiga. Barcelona berharap meraih kemenangan dalam pertandingan kelima fase grup ini demi mempertahankan posisi di delapan besar Liga Champions.

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Saat ini tim berada di peringkat kelima, sementara delapan tim lain mengoleksi poin yang sama, yakni sembilan poin, di antaranya Como asuhan Cesc Fàbregas, Aston Villa, Manchester City, dan Liverpool. Kondisi ini membuat kemenangan di Baku menjadi keharusan untuk mengamankan tiket langsung ke babak berikutnya tanpa harus menunggu hasil tim lain.

Sebelum berangkat pada Senin ini, Flick mengumumkan skuadnya untuk laga tersebut, yang memuat sejumlah kejutan. Lamine Yamal tetap tinggal di Barcelona karena cedera pergelangan kaki kanan, sementara winger muda asal Belgia, Jesse Bisiwu, menerima panggilan pertamanya ke tim utama.

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Barcelona juga bertolak ke Baku tanpa Hamza, Christensen, Xavi Espart, Roony, dan Rodri. Seluruhnya mengalami cedera dan akan melanjutkan pemulihan di pusat latihan Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Flick harus menyiasati absennya para pemain penting tersebut dan mengandalkan pemain-pemain muda untuk menuntaskan misi di Azerbaijan serta membawa pulang tiga poin sebelum perjalanan panjang kembali ke Barcelona.

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Sumber tersebut juga mengungkapkan bahwa pelatih asal Jerman itu menitikberatkan aspek mental para pemain selama perjalanan panjang, dengan meminta seluruh pemain untuk tidur dengan baik.